Журналистът Тодор Стефанов заяви, че разполага с информация за седем пострадали момичета, чиито случаи свързва с една и съща компания младежи в София. В ефира на NOVA той разказа за предполагаеми случаи на насилие и заплахи и постави въпроси към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) относно действията на полицията.

Изявлението му е във връзка с разследването за блудствени действия спрямо 15-годишно момиче по време на събиране в апартамент в района на метростанция "Вардар" на 31 октомври.

По случая Софийският районен съд постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" за трима обвиняеми на 14, 15 и 16 години. Първоначално са били задържани четири момчета, като едно от тях впоследствие е освободено.

Според информацията на прокуратурата преди съдебното решение тримата обвиняеми са били задържани за срок до 48 часа. СДВР се е самосезирала, след като видеокадри от случилото се са били разпространени в приложението Telegram.

Стефанов заяви, че е разговарял с 13-годишно момиче, което му е разказало за физическо насилие, посегателство и отправени заплахи.

"Разговарял съм с нея. Тя ми разказва цялата история", посочи журналистът, като постави въпроса дали служители на СДВР са потърсили момичето и неговите родители.

Журналистът твърди още, че към 15-годишното момиче и други две момичета са отправяни заплахи в социалните мрежи.

По думите му бащата на 15-годишната е отказал предварително уговорено интервю, тъй като се притеснява за безопасността на дъщеря си.

Стефанов заяви, че към момичето са отправени "закани за саморазправа и убийство в социалните мрежи".

Журналистът коментира и действията на полицейски патрул, който според информация, представена на брифинг на прокуратурата, е посетил адреса след сигнал за силна музика.

По твърдения на Стефанов служителите са предупредили присъстващите, без да влязат в жилището и да установят кои лица се намират вътре.

Той заяви, че в апартамента е имало и пълнолетен човек, без да уточни самоличността му. Според журналиста насилието над 15-годишното момиче е извършено след напускането на полицейския патрул.

Стефанов разказа и за посещение в училище в столичния квартал "Надежда", където е разговарял с директорката за четирима ученици, които свързва със случая.

По думите му тя ги е определила като "много конфликтни младежи". Журналистът уточни, че става дума за други момчета, различни от тримата обвиняеми, които се намират в ареста.

Стефанов съобщи и за видеозапис и чат, в които според него един от младежите твърди, че служител на СДВР, роднина на баща му, му е давал указания какво да говори по случая.

Това твърдение не е независимо потвърдено, а в представената информация липсва официална позиция на СДВР относно предполагаемата намеса на полицейски служител.

Към момента няма и официално потвърждение от разследващите органи за седем пострадали момичета. Информацията за допълнителни случаи на насилие и отправени заплахи е представена от Тодор Стефанов и предстои да бъде проверена от компетентните институции.