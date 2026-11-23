През деня облачността над страната ще бъде предимно значителна, като на много места се очакват валежи от дъжд. Преди обяд в югоизточната половина на страната ще има и слънчеви часове. Вятърът ще бъде умерен до силен от югозапад, но следобед, с преминаването на студен атмосферен фронт, ще се обърне от северозапад и ще се усили допълнително. Сутринта и преди обяд температурите ще достигнат 15°-20°, а около и след обяд бързо ще започнат да се понижават от северозапад. По високите западни полета на отделни места дъждът временно ще преминава в сняг, докато в Югоизточна България валежите ще бъдат придружени от гръмотевици и има условия за градушки.

В планинските райони облачността ще остане значителна, а вятърът ще бъде бурен до ураганен от югозапад. Следобед той ще промени посоката си и ще духа от северозапад. Под 1800 метра валежите ще бъдат от дъжд, а над 1800 метра - от сняг, като след обяд снежната граница ще се понижава. Около 7° ще бъде максималната температура на 1200 метра височина, а на 2000 метра ще достигне около 1°.

По българското Черноморие преди обяд ще има повече слънчеви часове, въпреки значителната облачност. Очакват се валежи от дъжд, които следобед на места ще бъдат придружени от гръмотевици. Югозападният вятър ще бъде умерен до силен, а след обяд ще се обърне от северозапад. Максималните температури ще са между 17° и 20°. Морската вода ще бъде с температура 12°-15°, а вълнението ще достигне 3-4 бала.

За днес е издаден оранжев код за силен вятър в голяма част от Централна и Западна България. За останалата част от страната е в сила жълт код, предупреждаващ за потенциално опасно време заради силния вятър. Информацията е публикувана на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Втора степен на предупреждение (оранжев код) е обявена за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, София-град, както и за части от Софийска област, Ямбол, Перник, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Велико Търново.

За областите Русе, Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Смолян, Благоевград и Кюстендил, както и за части от Ямбол, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пазарджик и Софийска област, е издаден жълт предупредителен код.