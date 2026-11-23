На 23 ноември Българската православна църква почита паметта на свети благоверен княз Александър Невски. Денят е храмов празник на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София, където по този повод се отслужва тържествена света литургия, съобщава bTV.

Александър Невски е руски княз, роден през 1221 г. Прозвището си получава след победата над шведската войска край река Нева през 1240 г. Управлява в период, когато руските земи са под властта на Златната орда. Църквата го почита за защитата на православната вяра.

В края на живота си князът приема монашество с името Алексий. Умира през 1263 г., а по-късно е канонизиран за светец.

Софийската катедрала, която носи неговото име, е издигната в памет на загиналите за Освобождението на България и е сред символите на столицата.

Името Александър означава „защитник на хората“. Имен ден днес празнуват Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алеко, Алекси, Алексей и Алекс.