Жители на варненския район „Одесос“ подават сигнали за група непълнолетни, които според тях от лятото рушат детски и спортни площадки и хвърлят пиратки по минувачи. За физическа и словесна агресия срещу ученици съобщава и ръководството на ОУ „Петко Рачев Славейков“, предаде NOVA.

По думите на живеещите в района групата е съставена предимно от момчета на възраст между 15 и 17 години. Николета Цариградска разказа, че са повредени люлки, пейки, каменни арки и футболна врата. При падане на игрището мъж е порязал лакътя си на металните части на счупената врата, посочи тя.

„Хвърлят пиратки в краката на хора, които разхождат кучетата си, както и под краката на млади момичета, които стоят и си приказват“, каза Цариградска. По думите ѝ тийнейджърите гонят по-малките деца от площадките и те вече се страхуват да ходят там. Жителите са подавали многократно сигнали на телефон 112 и са изпратили писма до вътрешния министър и Окръжната прокуратура.

Директорът на училището Кремена Георгиева съобщи пред „Здравей, България“, че е получила множество сигнали за агресия срещу ученици. По думите ѝ младежите са хвърляли пиратки към спортните площадки на училището по време на занятия. Заради инцидентите тя е разпоредила часовете по физическо възпитание да се провеждат на закрито след стъмване.

След два сигнала от директора до Първо районно управление полицията я е уведомила, че започва специализирана акция. По думите на Георгиева в района ще има по-чести патрули и засилено присъствие на униформени и цивилни служители, които ще работят за установяването на участниците в групата.