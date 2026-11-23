Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики разкритикува Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за изпълнението на пътен ремонт. В публикация в социалните мрежи тя сравнява две изображения, като посочва, че вляво е показано как според нея трябва да изглежда участъкът, а вдясно – резултатът от ремонта.

Русинова твърди, че отговорността за изпълнението е на АПИ и че общината няма отношение към случая. В публикацията тя не уточнява за кой пътен участък става дума.

„Това не е ремонт, този който го е възложил е за прокурор“, пише Русинова. Според нея резултатът е следствие от липсата на поддръжка и лошото управление.

За същия казус съобщават и зрители на БТВ в понеделник сутрин в рубриката "Аз, репортерът".