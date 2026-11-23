Шест месеца след смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева от Благоевград близките ѝ продължават да търсят истината за случилото се. Днес, 23 ноември, от 18:00 часа пред Съдебната палата в града ще се проведе мирно бдение в нейна памет с настояване за повече прозрачност в разследването и търсене на отговорност.

Инициативата е организирана по призив на бащата на момичето Стойне Стойнев, който приканва гражданите да подкрепят семейството.

"Мили хора, елате на 23.11.2026 г. пред Съдебната палата в Благоевград в 18:00 часа! Бездействието убива! Корупцията също! Нека я чуем!", гласи неговият апел.

Ивана беше открита мъртва на 24 май 2026 г. пред жилищен блок в благоевградския квартал "Струмско" след падане от петия етаж. От другата страна на сградата беше намерен тежко ранен 17-годишен младеж, който впоследствие беше лекуван в столичната болница "Пирогов".

По случая беше повдигнато обвинение на 20-годишния Александър Георгиев, но съдът не уважи искането на прокуратурата за задържането му под стража.

Още в първите дни след трагедията родителите на Ивана поставиха под съмнение обстоятелствата около смъртта ѝ и начина, по който е било проведено разследването.

В ексклузивно интервю пред ТАРАЛЕЖ на 19 октомври Стойне и Наталия Стойневи разказаха за последните часове от живота на дъщеря си, за информацията, която са получили от полицията, и за съмненията си относно първоначалния оглед.

"Не живеем, а вегетираме от 24 май насам", споделиха тогава родителите.

Семейството оспори и първоначалното представяне на случилото се като инцидент след употреба на наркотични вещества. Майката Наталия Стойнева заяви, че при преглед на разговорите на дъщеря ѝ не е открила данни за предварително организиран наркокупон.

Само преди три дни ТАРАЛЕЖ публикува нови подробности от 28-страничната съдебномедицинска експертиза по случая.

Документът установява тежки травматични увреждания, довели до смъртта на Ивана, но описва и наранявания, които според съдебния лекар не могат да бъдат обяснени единствено с падането от височина.

Сред констатациите са отделни следи от натиск върху тялото, които поставят допълнителни въпроси за механизма на получаването им.

Предварителните изследвания за шест групи наркотични и упойващи вещества са дали отрицателни резултати. Експертизата съдържа и ориентировъчни данни, според които смъртта може да е настъпила между 23:30 и 23:50 часа на 23 май.

Случаят вече предизвика няколко граждански прояви в Благоевград. На 29 май и 16 юни близки и граждани се събраха на мирни бдения пред Съдебната палата, настоявайки институциите да предоставят повече информация.

Шест месеца по-късно семейството отново излиза на същото място с искане за отговори.

Очаква се днешното бдение да постави отново въпросите за хода на разследването, изготвените експертизи и действията на компетентните институции.

За родителите на Ивана основното искане остава непроменено - да бъде установено как е загинала дъщеря им и дали има лица, които трябва да понесат отговорност.