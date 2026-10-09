Бащата на Ивана с нови разкрития пред "Таралеж": Била е бита, хапана, насилена и после изхвърлена

Стойне Стойнев, баща на трагично загиналата в Благоевград Ивана, твърди, че дъщеря му е била подложена на насилие преди падането от петия етаж. Семейството настоява за обвинения срещу тримата младежи и проверка на действията на полицията и прокуратурата.

„Искам национално събрание, а не протест“, заяви бащата пред ТАРАЛЕЖ.

Отрицателни резултати за наркотични и психоактивни вещества при 16-годишната Ивана Стойнева от Благоевград са в основата на нова позиция на семейството ѝ.

Баща ѝ Стойне Стойнев настоява разследването за смъртта на момичето да бъде преразгледано, действията на разследващите органи да бъдат проверени, а делото да бъде прехвърлено в София.

В официална позиция, разпространена на 8 октомври, семейството заявява, че токсикологичната експертиза е показала отрицателни резултати за наркотични и психоактивни вещества.

Според бащата това опровергава първоначалната версия, че Ивана е паднала от петия етаж след употреба на наркотици. Пред ТАРАЛЕЖ Стойнев заяви, че настоява за незабавни действия срещу хората, които според него имат отношение към трагедията, както и за отговорност от служителите, работили по случая.

Ивана загина в нощта срещу 24 май 2026 г., след като падна от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал „Струмско“.

Същата нощ друго момче, Димитър Смилков, също беше открито тежко пострадало след падане от височина. В жилището са били още 20-годишният Александър Георгиев и Методи Симеонов.

Припомняме, че прокуратурата повдигна обвинение за умишлено убийство на Александър Георгиев, но съдът не уважи искането той да остане за постоянно в ареста поради недостатъчно доказателства за налагането на тази мярка.

От самото начало семейството на Ивана оспорва обяснението, че става дума за инцидент, свързан с употреба на наркотици.

Бащата многократно е изразявал съмнения относно действията на полицията на местопроизшествието и настоява да бъдат изяснени всички обстоятелства около смъртта на дъщеря му.

В официалната си позиция Стойнев заявява, че токсикологичните резултати са отрицателни и че според него това променя съществено контекста на разследването.

Той припомня и думи, които приписва на полицейския служител Илия Тупаров, отправени към близките: „Абе надрусали са се и са скочили! Какво не разбрахте? Детето ви е мъртво!“.

Според бащата подобно отношение е недопустимо, ако версията за употреба на наркотици не се потвърждава от експертизата.

Семейството твърди още, че по тялото на Ивана са установени тежки хематоми, които според неговата интерпретация са получени приживе.

"Тя е изхвърлена като торба отгоре. В дробовете ѝ има кръв - това означава, че е била жива и е дишала - тя е бита, счупили са ѝ реброто с удар и са ѝ спукали аортата и така е умряла. Това се е случило между 21:30 и 22:30 - в този интервал".

Стойнев посочва и разместени мебели в жилището като обстоятелство, което според него говори за физическа борба.

Пред ТАРАЛЕЖ бащата на Ивана заяви, че разполага със записи на прокурори и полицаи, които според него съдържат данни за нередности.

"Тези записи са скандални. Прикриват се и трите момчета, които са били на събирането".

В официалната позиция Стойнев отправя три основни искания:

Незабавни действия за повдигане на обвинения за умишлено убийство срещу Димитър Смилков, Александър Георгиев и Методи Симеонов;

Пълна проверка и търсене на дисциплинарна и наказателна отговорност от длъжностни лица и служители на МВР, за които семейството твърди, че са разпространявали неверни версии или са възпрепятствали разследването;

Незабавно изземване и прехвърляне на досъдебно производство № 153/2026 г. в София с цел гарантиране на обективно и безпристрастно разследване.

По време на разговора Стойнев заяви, че според него около случая има опити за прикриване на информация. Бащата твърди, че разполага със записи на разговори с представители на институциите и че в тях има данни за действия, които трябва да бъдат проверени. Той свърза подозренията си и с предполагаем канал за разпространение на наркотици, за който заяви, че има международни измерения. По думите му е възможно да са замесени хора, заемали високи позиции във властта.

"Това се случва, защото има голям наркоканал - не само за България, а международен. Най-вероятно отгоре стоят хора, които доскоро са били във властта на високи постове. Как ви звучи, че прокурор Биляна Гълъбова да каже на мен и съпругата ми "Ти имаш и син - ако се случи същото нещо - какво ще направиш?". Представяте ли си какво правят тези хора - замитат и прикриват убийства. Полицаите и на тримата са им казали да мълчат и да не говорят, защото ще се погрижат за тях да не бъдат нито съдени, нито в затвора, но условието е да мълчат".

И тримата младежи в момента са на свобода и се разхождат необезпокоявани от никого.

"Има повдигнато обвинение за умишлено убийство само към Александър Георгиев - той е психопат и убиец. Този човек е на свобода и се среща почти ежедневно с един от основните свидетели - Самуил Илиев. Въпросният Самуил си купува наркотици от тях. Той е син на съдия Калина Иванова, която има над 20-годишен стаж в Районен съд-Благоевград".

Стойнев отправи и обвинения към полицаи, които според него са допуснали пропуски при първоначалните действия на мястото. Той постави въпроса защо в апартамента са влизали множество хора и дали това не е довело до унищожаване или компрометиране на следи. Семейството настоява за независима проверка на тези обстоятелства.

"Полицаите лъжат, страшно много лъжат. След като са извели децата от апартамента - отново влизат вътре, но без поемните лица. Оставили са поемните лица да стоян отвън. Местили са мебели и са ровили из апартамента - чак тогава пускат поемните лица. Това не са хора".

Стойнев заяви, че иска да организира национално събрание, което да привлече общественото внимание не само към случая с Ивана, но и към отговорността на държавните институции.

„Искам да направя национално събрание, не протест“.

По думите му инициативата трябва да обедини граждани, които настояват за справедливост и за промени в начина, по който институциите изпълняват задълженията си. Той заяви, че все още обмисля организацията и първо иска да убеди обществото в необходимостта от подобна инициатива.

Стойнев заяви още, че е решен да продължи да търси истината за смъртта на дъщеря си, независимо от последствията за самия него.