Стойне Митков Стойнев, бащата на убитата Ивана Стойнева, е сезирал Районната прокуратура – Благоевград с твърдения за подправяне на официален документ от полицейски служител на 02 РУ – Благоевград.

В сигнала си той посочва името на служителя Костадин Миладинов и настоява за разследване на действията му. Според изложеното от Стойнев става въпрос за протокол за полицейско предупреждение от 21 септември 2026 г., който той подписал в районното управление.

По думите му първоначално в документа било записано предупреждение да не влиза в саморазправа. Той твърди, че подписал протокола, без да му бъде предоставен екземпляр от него.

На 23 ноември Стойнев отново бил призован в районното управление за даване на допълнителни обяснения по прокурорска преписка. Този път той и съпругата му Наталия Иванова прегледали документи по преписката. Именно тогава, според сигнала, Стойнев установил промяна в съдържанието на подписания от него протокол.

Той твърди, че първоначалният текст бил заличен с коректор, а върху него ръкописно било вписано позоваване на чл. 144 от Наказателния кодекс, отнасящ се до закана с престъпление. По думите на Стойнев той не е бил предупреждаван за подобно обстоятелство при подписването на документа и не е полагал подпис под променения текст.

В сигнала си бащата на Ивана описва и реакцията на полицейския служител, след като му обърнал внимание на установената промяна.

Според твърденията му Костадин Миладинов заявил, че е допуснал грешка, определил документа като компютърна бланка и предложил да разпечата нов протокол, а старият да бъде унищожен.

Стойнев настоява прокуратурата незабавно да изземе оригинала на документа и цялата преписка, за да не бъде допуснато унищожаване или подмяна на евентуални доказателства.

Той иска да бъде образувано досъдебно производство за евентуално документно престъпление по чл. 310 във връзка с чл. 308 от Наказателния кодекс, както и за евентуално престъпление по служба по чл. 282 от НК.

Сред исканията му са назначаване на техническа и съдебно-графологична експертиза, която да установи първоначалното съдържание на протокола, наличието на коригираща лента или коректор, времето на полагане на подписите и автора на ръкописния текст „чл. 144“.

Стойнев настоява и съпругата му Наталия Иванова да бъде разпитана като свидетел, тъй като по думите му тя е присъствала на 23 ноември при прегледа на документа и разговора с полицейския служител. Той е поискал също паралелна дисциплинарна проверка от ръководството на ОДМВР – Благоевград.

Междувременно от документ на Върховната касационна прокуратура, изпратен до Стойне Стойнев и съпругата му днес - 23 ноември 2026 г., става ясно, че с постановление на главния прокурор от 9 ноември ръководството и надзорът по досъдебно производство №153/2026 г. по описа на 02 РУ – ОДМВР – Благоевград са възложени на Софийската градска прокуратура.

Става въпрос за прокурорска преписка №1283/2026 г. по описа на Окръжната прокуратура – Благоевград. В уведомлението на ВКП се посочва, че промяната е направена с оглед по-пълното разследване. Копие от писмото е изпратено и до Апелативната прокуратура – София. Документът потвърждава прехвърлянето на ръководството и надзора по посоченото досъдебно производство към СГП.

От предоставената част на уведомлението обаче не става ясно дали предметът на това производство включва и твърденията на Стойнев за промяна на полицейския протокол.

Очаква се компетентните институции да проверят обстоятелствата около съставянето и последващото изменение на документа, както и да дадат отговор на поставените въпроси.