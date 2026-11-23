Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител“ излезе с официална позиция във връзка със специализираната полицейска акция срещу предполагаеми злоупотреби при издаването на ТЕЛК решения.

"Категорично се разграничаваме от всякакви неправомерни практики и действия, противоречащи на закона и медицинската етика при издаването на ТЕЛК решения“, заявяват от лечебното заведение.

Позицията идва на фона на разследване за предполагаемо издаване на фалшиви медицински експертизи, при което по последни съобщени данни са задържани 14 души.

ТАРАЛЕЖ вече съобщи, че специализираната операция обхваща София, Разград и Враца, включително района на Мездра. По информация на БНТ сред задържаните има лекари и посредници.

В рамките на акцията полицейски служители са влезли и в ТЕЛК комисията на Първа градска болница в София. Съобщено беше за изземване на компютри и документи във връзка с разследването.

Самото извършване на процесуално-следствени действия в лечебното заведение не означава, че е установена вина на болницата или на нейни служители.

Както ТАРАЛЕЖ информира в друга публикация, разследването в София, Разград и Враца е отделно от случая в град Цар Калоян, където бяха установени данни за продължителни злоупотреби с ТЕЛК решения.

Това уточнение беше направено от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, който съобщи, че в рамките на настоящото разследване се проверяват предполагаеми документни престъпления и участие на организирана престъпна група.

На този фон от Първа градска болница заявяват, че се разграничават от действия, които противоречат на законовите изисквания и медицинската етика.

Разследването продължава, като предстои компетентните органи да установят конкретните обстоятелства и евентуалната отговорност на замесените лица.