Протестиращи излязоха на шествие срещу намерението на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да бъде сменен управителят на ВиК-Монтана Валери Иванов, предаде БТА.

Протестът премина пред административната сграда на ВиК-Монтана до офиса на политическа партия Прогресивна България, с призив управляващите да се откажат от смяната на Иванов. Участниците в акцията поискаха също по-добри заплати и условия на труд.

Те издигнаха плакати с лозунги „Г-н Министър, сменете решението, не шефа“, „Запазете професионализма във ВиК-Монтана – инж. Иванов“, „ВиК-Монтана на монтанчани“, „Заповедта е на министъра, но последиците са за нас“, „Не решавайте вместо нас“ и ,,Инж. Иванов 20 години се бори за язовир „Среченска бара“.

,,Протестът не е политически, не е спонтанен акт на недоволство, а е последната възможност гласът на работниците да бъде чут", заявиха синдикални лидери във ВиК-Монтана.

По техни думи те са изпратили писма, декларации и обръщения до МРРБ, но не е проведен разговор с тях и не им е обяснено какви са причините от Министерството да искат смяната на Валери Иванов. Синдикатите заявиха още, че той има 35-годишен работен стаж във ВиК-Монтана, от които 20 е на позицията управител и познава отлично водопроводната мрежа на региона, както и спецификата на водоснабдяването в областта. Те завършиха с послание гласът им да бъде чут.

Полицаи охраняваха офиса на Прогресивна България. Протестът премина мирно.

"Минимални работни заплати получават 80% от работещите в дружеството", заявиха от ръководството на ВиК-Монтана и допълниха, че държавата не иска да одобри бизнес-плана на управителя, който ще позволи увеличение на възнагражденията.

Те посочиха, че около 75% от водата се губи по остарелите водопроводни тръби на областта, но липсват средства за тяхната подмяна.

Беше прочетено писмено обръщение до работниците и гражданите на област Монтана от Валери Иванов, който не присъства на мястото. В писмото се казва, че той и екипът му винаги са действали в интерес на хората и по закон.

,,Няма да коментирам обвиненията – това ще направя в съда. Спокоен съм и вярвам, че там ще докажа своята невинност“, заявява той в обръщението.