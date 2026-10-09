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Решават дали бившият шеф на ВиК – Бургас се връща в ареста

Решават дали бившият шеф на ВиК – Бургас се връща в ареста
БТА

Бившият директор е обвинен, че от февруари 2024 г. до юли тази година в качеството си на длъжностно лице е участвал в организирана престъпна група

Прокуратурата в Бургас настоява бившият изпълнителен директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев да бъде върнат в ареста заради нови доказателства за оказано от него влияние върху свидетел по делото.

В момента той е под домашен арест.

Мирчев и двама негови подчинени, също обвиняеми по разследването, бяха поставени под домашен арест на 7 август. Решението на Бургаския окръжен съд беше взето след шестчасово заседание.

Бившият директор е обвинен, че от февруари 2024 г. до юли тази година в качеството си на длъжностно лице е участвал в организирана престъпна група.

Според обвинението тя е създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда и е събирала т.нар. „такса спокойствие“ от собственици на хотели по Черноморието.

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