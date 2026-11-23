Мащабни ремонтни дейности по водоснабдителна система „Камчия“ ще доведат до спиране или сериозни смущения във водоподаването в Бургас и редица населени места в областта. От ВиК – Бургас предупреждават жителите да се подготвят за ограничения на 24, 25 и 26 ноември. , пише Флагман.

Причината са планирани строително-монтажни работи по деривация „Камчия“, както и ремонт и възстановяване на съоръжения от системата. В зависимост от населеното място прекъсванията ще продължат от няколко часа до едно денонощие.

Къде и кога ще спира водата?

24 ноември

От 14:00 до 20:00 часа се очакват нарушения във водоснабдяването на населените места в общините Карнобат, Айтос и Камено, които се захранват от система „Камчия-юг“. Засегнат ще бъде и бургаският квартал Банево.

25 ноември

В Несебър са предвидени нарушения във водоснабдяването от 08:00 до 18:00 часа. В Поморие водоподаването ще бъде нарушено от 06:00 часа на 25 ноември до 06:00 часа на 26 ноември. Предвиденият период е 24 часа.

В Бургас ограниченията ще започнат от 12:00 часа на 25 ноември и се очаква да продължат до 08:00 часа на 26 ноември.

От 13:00 часа на 25 ноември до 10:00 часа на 26 ноември са възможни прекъсвания и смущения във водоснабдяването на квартал „Крайморие“ и населените места на юг от Бургас.

В списъка попадат селата Маринка, Твърдица, Росен, Равна гора и Атия, както и квартал „Миньор“, вилна зона „Росенец“, хижа „Странджа“, парк „Росенец“, поделение Атия, местността „Митков мост“ и къмпинг „Градина“.

Жителите на комплекс „Меден рудник“ също трябва да имат предвид предстоящите ограничения.

От ВиК – Бургас уточняват, че те ще засегнат само Ниска зона. Там водата ще бъде спряна от 23:00 часа на 25 ноември до 15:00 часа на 26 ноември. Останалите части на комплекса не са включени в това конкретно предупреждение.

От ВиК – Бургас уточняват, че в посочените периоди са възможни както пълно спиране на водата, така и понижено налягане и други смущения във водоснабдяването.

Жителите на засегнатите райони е препоръчително да се запасят предварително с необходимите количества вода за пиене и битови нужди, особено в районите, в които ограниченията ще продължат до 24 часа.