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Без вода след трагедията на "Тракия": Жителка на Сливен отправи остър призив към ВиК

Без вода след трагедията на "Тракия": Жителка на Сливен отправи остър призив към ВиК
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В публикация в социалните мрежи жена сигнализира за прекъсвания на водоснабдяването и настоява за ясни отговори от отговорното дружество

Недоволство заради прекъсвания на водоснабдяването в Сливен се появи в социалните мрежи след тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 11 души. Жителка на града твърди, че хора са останали без вода както в деня на трагедията, така и на следващия ден.

В публикация във Facebook групата "Born in Sliven" Мери Илиева отправя остър призив към ВиК - Сливен, като поставя въпроса защо водоснабдяването е било прекъснато в момент, когато част от хората, намирали се в района на катастрофата, са имали нужда от елементарни условия, за да се приберат и възстановят след тежкия ден.

"Вчера, след тежката катастрофа в района имаше хора, които по една или друга причина прекараха целия ден на място. Хора, които имаха нужда от най-елементарното - вода, възможност да се приберат вкъщи и да вземат един душ след дългия и тежък ден", пише тя.

По думите ѝ именно в този момент водоснабдяването отново е било прекъснато, а проблемът е продължил и на следващия ден.

Авторката подчертава, че липсата на вода не е просто битово неудобство, а сериозно затруднение за семейства с малки деца, възрастни и болни хора.

Тя обръща специално внимание на хората, които не могат да се обслужват самостоятелно и се нуждаят от постоянни грижи, включително редовно почистване, измиване и поддържане на лична хигиена.

"Има бебета, които също имат нужда от постоянна хигиена, къпане, миене и вода за приготвяне на храна", посочва Илиева.

Според нея прекъсванията засягат и хората, които се прибират след дълъг работен ден или нощна смяна, както и домакинствата, които трябва да се грижат за болни или възрастни близки.

"Водата не е лукс! Тя е жизнена необходимост!", категорична е авторката на публикацията.

Жената настоява отговорното дружество да предоставя своевременна и конкретна информация за прекъсванията, причините за тях и очакваните срокове за възстановяване на водоподаването.

"Докога ще трябва да приемаме подобни ситуации за нещо нормално? Докога ще търпим непрекъснати прекъсвания на водоснабдяването, без хората да получават адекватна информация и ясни срокове кога ще имат вода?", пита тя.

В края на публикацията си Илиева напомня, че потребителите заплащат сметките си и имат право да очакват нормално водоснабдяване.

"Нека някой отговорен се замисли, че зад всеки спрян кран има човешки съдби, семейства, болни хора, възрастни родители и малки деца", завършва тя.

Към момента твърденията за прекъсванията не са независимо потвърдени, а от публикацията не става ясно кои точно райони на Сливен са били засегнати.

Не е установено и дали прекъсванията са били свързани с аварийни ремонти, планирани дейности или друга причина.

Случаят поставя въпроса за навременното информиране на гражданите при нарушения на водоснабдяването, особено когато те засягат уязвими групи от населението.

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