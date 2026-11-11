Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Двама души на 34 и 40 години са обвинени в сводничество след специализирана операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) в населено място на територията на община Сапарева баня. Сред пострадалите по случая е и 14-годишно дете, съобщиха от Районната прокуратура в Кюстендил.

По данни на прокуратурата от 2025 г. до 10 ноември 2026 г. трима души на възраст 19, 20 и 14 години са били свождани към сексуални контакти.

Предполагаемата престъпна дейност е разкрита при специализирана операция на ГДБОП. Разследването се провежда под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил.

След проведените действия двамата заподозрени са привлечени като обвиняеми и задържани за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искания за определяне на мерки за неотклонение спрямо двамата обвиняеми.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности за начина, по който е осъществявана предполагаемата престъпна дейност, както и за обстоятелствата, при които са били въвличани пострадалите.

Не се разкрива и самоличността на 14-годишното дете с оглед защитата на личния му живот.

Разследването по случая продължава. Предстои компетентните органи да установят всички обстоятелства около предполагаемите престъпления.

Двамата обвиняеми се считат за невинни до доказване на противното с влязла в сила присъда.