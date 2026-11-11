Шампионката на „Уимбълдън" влезе в Топ 4 на финалите в женския тенис

Линда Носкова се превърна в първата полуфиналистка на Финалите на WTA за 2026 година, след като постигна убедителна победа над американката Коко Гоф. Чехкинята се наложи с 6:3, 6:3 за 1 час и 15 минути игра и си гарантира продължаване към елиминационната фаза на надпреварата в Индиън Уелс.

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21-годишната Носкова демонстрира отлична форма и записа втори пореден успех в груповата фаза, без да загуби нито един сет. Преди това тя се справи и с украинката Марта Костюк, което й позволи да си осигури място в Топ 4 още преди последния си мач от групата.

Срещу Гоф чехкинята показа увереност и стабилност, като успя да реализира пет пробива от девет възможности. Особено впечатляващо бе представянето й при посрещане на втория сервис на американката, където спечели 75% от разиграванията.

За Носкова това е първо участие във Финалите на WTA, но представянето й до момента показва, че тя има сериозни амбиции в турнира. Чехкинята пристигна в Индиън Уелс след изключително успешен сезон, в който спечели първата си титла от Големия шлем на „Уимбълдън“.

Тя се превърна и в най-младата тенисистка, достигнала полуфиналите при дебюта си във Финалите на WTA след Петра Квитова през 2011 година. В последния си двубой от груповата фаза Носкова ще се изправи срещу Джесика Пегула, но независимо от резултата вече си гарантира място сред полуфиналистките.