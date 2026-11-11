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НОИ: 560 евро е средната пенсия през септември

НОИ: 560 евро е средната пенсия през септември
БТА

Броят на пенсионерите за септември 2026 г. е 2 067 912

Броят на пенсионерите за септември 2026 г. е 2 067 912, което е увеличение с 8254 (0,4%) в сравнение със септември 2025 г.

Средният месечен размер на пенсията за септември е 558,08 евро. Това е ръст с 40,70 евро (7,9%) спрямо същия месец на предходната година, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) към септември тази година възлизат на 6 203,8 млн. евро, което е 72,8% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват с 544,5 млн. евро (9,6%).

Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на ДОО е 11 214,1 млн. евро, което е 73,5% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година разходите бележат увеличение с 958,8 млн. евро (9,3%). Най-голям дял заемат разходите за пенсии - 9 962,2 млн. евро или 73,8% от плана за годината. Спрямо същия период на 2025 г. разходите за пенсии са с 869,6 млн. евро (9,6%) повече.

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към септември 2026 г. са в размер на 1 178,9 млн. евро. Отчетените разходи са с 88,6 млн. евро (8,1%) повече спрямо същия период на 2025 г. Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към септември 2026 г. е 5 017,9 млн. евро.

Приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд (УПФ) към септември 2026 г. са в размер на 60,7 млн. евро, което представлява 74,2% изпълнение на плана за годината. Приходите нарастват с 5,7 млн. евро спрямо септември 2025 г. Разходите по бюджета на УПФ са 52,3 млн. евро, което е 70,7% от плана за годината. Извършените разходи са със 7,5 млн. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Общата сума на приходите по бюджета на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ възлиза на 1 708,4 хил. евро. Това е 86,8% изпълнение на годишния план. Постъпилите приходи са с 290,6 хил. евро повече спрямо същия период на предходната година. Разходите на фонда са 854,3 хил. евро - с 248,0 хил. евро по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.

Очаква се ръст на пенсиите за следващата година по т.нар. швейцарско правило.

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