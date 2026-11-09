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НОИ обсъжда проектобюджета на ДОО за 2027 г.

НОИ обсъжда проектобюджета на ДОО за 2027 г.
Снимка: БТА

Минималната пенсия от 1 юли се предвижда да бъде малко над 374,62 евро.

Надзорният съвет на НОИ ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г.

За догодина, той ще надхвърли 16 млрд €. Разходите за пенсии са над 14,6 млрд €. Повече от 6,7 млрд € от парите за пенсии ще бъдат изплатени с трансфер от държавния бюджет.

Минималната пенсия от 1 юли се предвижда да бъде малко над 374,62 евро. А заложеното осъвременяване на пенсиите е между 7 и 8%.

Минималният осигурителен доход от 1 януари ще бъде 660 €, а максималният 2400 €.

Майчинството през втората година става 450 евро. Минималното обезщетение за безработица ще бъде 13 евро на ден, а максималното малко над 60 евро.

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