Ювентус два пъти догонва Фиорентина в дерби с четири гола

Ювентус и Фиорентина завършиха 2:2 в оспорван двубой от Серия А. Гостите на два пъти излизаха напред в резултата, но „старата госпожа“ успя да отговори и да избегне поражението.

Фиорентина поведе още в четвъртата минута, когато Матео Пелегрино се разписа с глава след подаване на Педро Гонсалвеш. Ювентус изравни в 32-рата минута чрез Ник Волтемаде, който се възползва от пас на Рандал Коло Муани.

След почивката „виолетовите“ отново взеха преднина. В 54-ата минута Нджие изпревари Уестън Маккени и отблизо преодоля Гулиелмо Викарио за 1:2.

Торинци намериха отговор в 67-ата минута, когато Бремер беше оставен непокрит и с глава възстанови равенството. Малко по-късно Давид де Хеа спаси силен удар на Керим Алайбегович, а в 82-рата минута попадение на Раду Драгушин за Фиорентина беше отменено заради нарушение срещу Бремер.

След равенството Ювентус заема седмо място в Серия А с 18 точки. Фиорентина е 15-а с актив от девет пункта.