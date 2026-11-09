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Патриарх Даниил ще отслужи литургия в храма на Военна академия "Г. С. Раковски"

Патриарх Даниил ще отслужи литургия в храма на Военна академия "Г. С. Раковски"
Снимка: БТА

Храмът „Св. Архангели“ отбелязва храмовия си празник на 8 ноември

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи днес от 9:00 ч. света литургия в храма „Св. Архангели“, намиращ се в парка на Военната академия „Георги С. Раковски“. Това се съобщава в програмата за богослуженията през ноември в Софийската епархия, публикувана на сайта на Софийската митрополия.

Храмът „Св. Архангели“ отбелязва храмовия си празник на 8 ноември, когато Българската православна църква чества Събор на свети архангел Михаил. Църковният празник е наричан също Архангеловден.

На 10 ноември миналата година патриарх Даниил също отслужи света литургия в този храм. Правдата е по-силна от всичко в човешкото общество и опитът ни показва, че онези човеци, които живеят с правдата, се ползват и с уважението, и с честта на обществото, каза тогава българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в словото си, след като отслужи литургията в храма „Св. Архангели“.

Господ така е устроил света, че е поставил ангели пазители – онези ангели, които са останали верни на Бога и са се утвърдили в истината. Господ е поставил ангели пазители на всеки народ. Всеки православен християнин има ангел пазител, който невидимо за очите бди над нас – предпазва ни от беди, внушава благи помисли и подкрепя съвестта ни, укрепва ни и ни подтиква да вършим добро, каза тогава българският патриарх Даниил.

Храмът е издигнат и осветен в края на XIX век, а през 1906 г. е официално наименуван „Св. Архангели“. След Първата световна война в него е увековечена паметта на възпитаниците на Военното училище, загинали във войните за национално обединение (1912-1918).

След края на Втората световна война, когато в България се установява комунистическият режим, храмът престава да функционира като религиозно средище. В началото на XXI век е извършена реставрация и дейността му е възстановена.

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