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Фермин Лопес обърна Атлетико и запази Барселона на върха в Ла Лига

Фермин Лопес обърна Атлетико и запази Барселона на върха в Ла Лига
АП/БТА

Халфът отбеляза два гола за победата с 2:1 на „Метрополитано“ в пряк сблъсък между претендентите за титлата

Барселона постигна ценна победа с 2:1 като гост на Атлетико Мадрид в дербито от 12-ия кръг на Ла Лига. Домакините поведоха рано чрез Джулиано Симеоне, но две попадения на Фермин Лопес донесоха обрата за отбора на Ханзи Флик.

Атлетико започна активно и още в първите минути беше близо до гол. Жоан Гарсия спря Хулиан Алварес, а след последвалия корнер удар с глава на Марк Пубил срещна напречната греда. Барселона отговори веднага, като и Педри разтресе гредата на Ян Облак.

В 10-ата минута домакините поведоха. Алекс Баена намери Алварес в наказателното поле, а аржентинецът подаде към Джулиано Симеоне, който се разписа отблизо за 1:0.

Малко преди почивката Барселона стигна до равенството. След продължително разиграване Фермин Лопес получи топката в наказателното поле, а след неуспешен опит за подаване тя отново попадна при него. Халфът се възползва и преодоля Облак за 1:1.

Каталунците започнаха по-добре втората част и в 66-ата минута осъществиха пълен обрат. Ламин Ямал намери Фермин с прецизен пас, а той стреля от движение и отбеляза втория си гол в мача.

Атлетико потърси изравняване, но Барселона запази преднината си до последния сигнал. С победата „блаугранас“ остават лидери с 33 точки, докато „дюшекчиите“ са трети с 28.

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