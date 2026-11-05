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Барселона обмисля санкции за строителя на „Камп Ноу“ заради опасения от ново забавяне

Барселона обмисля санкции за строителя на „Камп Ноу“ заради опасения от ново забавяне
АП/БТА

Според "La Vanguardia“ клубът и инвеститорите настояват за спазване на ключови срокове за магазина и ВИП местата

Барселона обсъжда въвеждането на нови финансови санкции в договора с турската компания Limak, която изпълнява реконструкцията на „Камп Ноу“. Целта е да бъдат предотвратени нови забавяния по проекта, съобщава испанското издание „La Vanguardia“.

Според информацията както клубът, така и инвеститорите, осигурили финансирането, настояват за стриктно спазване на графика. Причината е, че забавяне на строителните дейности би се отразило на приходите от стадиона, от които зависи и възстановяването на вложените средства.

Сред обсъжданите мерки е възможността строителят на покрива да бъде сменен, ако не бъдат изпълнени два ключови ангажимента. Първият предвижда новият клубен магазин да бъде готов през януари, а вторият - поне 75% от ВИП местата да бъдат завършени до 31 март 2027 година.

Двата обекта са важни за приходите на Барселона в дните на мачовете. Именно затова ръководството и инвеститорите следят сроковете за тяхното завършване, посочва изданието.

По плана работата по покрива трябва да започне през юни 2027 година, след края на футболния сезон, а монтажът му е предвиден за октомври и ноември. Междувременно клубът е резервирал Олимпийския стадион на Монжуик до януари 2028-а.

През октомври делегация на Барселона се е срещнала с представители на Limak по време на гостуването на Галатасарай и е отправила предупреждение за спазването на сроковете, пише още "La Vanguardia“. Засега обсъжданите мерки не са обявени като прието решение.

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