Румънските служби са вдигнати на крак заради намерени останки от дрон

Специализирани екипи от пиротехници, пожарникари и служители на Румънската разузнавателна служба бяха изпратени по спешност в окръг Нямц, след като в района на село Богича бяха намерени отломки от дрон. Местната полиция потвърди за инцидента, цитирано по Аджерпрес.

Разследването е започнало веднага след сигнал от местен жител, който се натъкнал на разпръснатите метални фрагменти.

По информация на органите на реда парчетата от безпилотния апарат са намерени в землището на селото, като са обхванали периметър от около 200–300 квадратни метра.

Районът незабавно е бил отцепен от силите за сигурност, за да се гарантира безопасността на населението и да се запазят доказателствата за технически анализ.

Към момента на място се провеждат интензивни експертизи за установяване на произхода и вида на летателната машина, като компетентните институции обещават да разкрият повече подробности веднага след приключването на огледите.