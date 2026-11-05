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Национална стачка парализира Париж: Айфеловата кула и части от Лувъра затвориха врати

Национална стачка парализира Париж: Айфеловата кула и части от Лувъра затвориха врати
АР/БТА

Протестите са организирани с искания за по-високи възнаграждения и подобряване на покупателната способност на французите

Айфеловата кула в Париж остана затворена за посетители днес заради националната стачка във Франция. Това съобщи дружеството, което управлява монумента (SETE), на официалния си сайт, предаде Франс прес.

Протестите са организирани с искания за по-високи възнаграждения и подобряване на покупателната способност на французите. Няколко хиляди души се включиха в демонстрациите тази сутрин по призив на синдикатите. Към тях се присъединиха и студенти и ученици, които организираха протестни акции пред учебни заведения.

Стачните действия засегнаха и работата на други културни обекти в столицата. Част от залите в световноизвестния музей Лувър също останаха затворени, става ясно от информация, публикувана на неговия сайт.

Това не е първият път, когато Айфеловата кула преустановява приема на посетители заради стачка. На 8 септември монументът също затвори врати след протест на служителите срещу решение жените от персонала да бъдат изключени от обслужването на посещение на хиндуистка религиозна група.

Според френския вестник „Паризиен“ около 100 членове на групата са били придружени до третия етаж на кулата единствено от мъже служители. Случаят предизвика остра обществена реакция, а кметът на Париж Еманюел Грегоар застана зад протестиращите и разпореди проверка.

Впоследствие дружеството, управляващо Айфеловата кула, призна, че решението за отстраняването на жените служители е било погрешно.

 
 
 

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