"Овча купел" и "Кремиковци" минават към разделно събиране чрез лицензирана организация

Разделното събиране на отпадъци от опаковки в столичните райони "Овча купел" и "Кремиковци" ще бъде организирано от лицензирана организация по оползотворяване. Това реши Столичният общински съвет (СОС), като с решението отпада първоначалният план дейността да бъде поета от общинското дружество "Софекострой".

Целта е да не се налага използването на общински средства за закупуване на контейнери и камиони, необходими за организирането на услугата. Вместо това за двата района ще бъде обявен нов конкурс за избор на организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки.

В мотивите към доклада вносителят Николай Неделков посочва, че решението премахва необходимостта от използване на средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на техника и съдове, с които "Софекострой" ЕАД да организира разделното събиране.

От Столичната община припомнят, че решението на общинските съветници идва няколко дни след обявяването на новите петгодишни договори за разделно събиране на опаковки в 22 столични района. Те са сключени с трите лицензирани организации - "Екопак България", "Екобулпак България" и "Булекопак".

Първоначалният план "Софекострой" да поеме дейността в "Овча купел" и "Кремиковци" е бил предвиден като временна мярка, докато Столичната община води преговори и съдебни спорове с организациите по оползотворяване.

След приключването на преговорите и сключването на договорите за останалите 22 района необходимостта от инвестиции в общински контейнери и камиони е отпаднала, посочва Неделков в доклада си.

"Запазваме общинските средства от отчисленията по чл. 64 от Закон за управление на отпадъците за други важни екологични проекти в града и осигуряваме доказан модел на обслужване и за тези два района", пише той.

От общината посочват, че новите дългосрочни договори предвиждат по-високи стандарти за обслужване. Те включват близо 900 нови точки с цветни контейнери, над 3,6 млн. литра допълнителен обем и съдове с отвори, които са с над 80% по-големи, за да улеснят изхвърлянето на кашони.

Предвидени са също отделни графици за обслужване на търговските обекти, задължителен дигитален GPS контрол в реално време и високи финансови санкции при неизпълнение на договорните задължения.

Предстои Столичната община да организира процедура за избор на организация за "Овча купел" и "Кремиковци", като за двата района ще важат същите стандарти за обслужване, контрол и санкции, приложени в останалите 22 района.