Столична община предлага промени в разделното събиране на отпадъци в "Овча купел" и "Кремиковци"

Столична община предлага промяна в организацията на разделното събиране на отпадъци от опаковки в районите "Овча купел" и "Кремиковци". Докладът е внесен в Столичния общински съвет (СОС) на 29 октомври от заместник-кмета по екологията Николай Неделков.

Предложението предвижда да бъде отменено решението от февруари, с което общинското дружество "Софекострой" трябваше да организира разделното събиране в двата района.

Първоначалният план включваше закупуването на 837 цветни контейнера, над 169 хиляди чувала и специализиран сметосъбиращ автомобил. Предвидената инвестиция възлизаше на близо 440 хиляди евро с ДДС.

Според мотивите към новия доклад досега не са сключени договори и не са поети финансови ангажименти по проекта.

Ако общинските съветници одобрят предложението, Столична община ще може да избере друг изпълнител или различен модел за разделното събиране на отпадъците.

Една от възможностите е дейността да бъде организирана чрез организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Промяната няма да доведе автоматично до премахване на съществуващите цветни контейнери или спиране на разделното събиране в двата района.

Засега не е ясно кой ще изпълнява услугата при евентуалния нов модел и дали ще бъдат осигурени първоначално планираните съдове за отпадъци.

Докладът предстои да бъде разгледан на заседанието на Столичния общински съвет на 5 ноември.