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ОББ спечели конкурса за заем от 183,5 млн. евро на Столичната община

ОББ спечели конкурса за заем от 183,5 млн. евро на Столичната община

Преди окончателното подписване обаче договорените параметри трябва да получат одобрението на Столичния общински съвет

Обединена българска банка (ОББ) е класирана на първо място в процедурата за отпускане на инвестиционен заем в размер до 183,5 млн. евро на Столичната община. Банката е получила максималните 100 точки при оценяването на предложенията, съобщиха от пресцентъра на общината.

След приключването на оценяването предстои ОББ да бъде поканена на преговори за уточняване на условията по финансирането и сключване на договор.

Преди окончателното подписване обаче договорените параметри трябва да получат одобрението на Столичния общински съвет.

Три банки се конкурираха за финансирането

На второ място в класирането е „Юробанк България“ АД, известна като Пощенска банка, с 94,2 точки.

Третата позиция заема „УниКредит Булбанк“ АД с 92,5 точки.

От Столичната община изразяват удовлетворение от предложените условия, като подчертават, че всички участници са изпълнили критериите за допустимост и задължителните изисквания на процедурата.

И трите банки са предложили да осигурят пълния размер на търсеното финансиране – 183,5 млн. евро, въпреки че минималната допустима сума е била 91,75 млн. евро.

Средствата са част от плановете за модернизация на София

Процедурата е свързана с намеренията на Столичната община да осигури средства за инвестиции в градската инфраструктура и транспорта.

В началото на август общината организира обществено обсъждане на предложение за поемане на дълг в размер до 367 млн. евро, предназначен за модернизация на транспортната система и инфраструктурата на столицата.

Настоящата процедура предвижда финансиране до 183,5 млн. евро.

Окончателното решение предстои

Въпреки че ОББ е класирана на първо място, това все още не означава, че договорът за кредита е сключен.

Предстои общината и банката да проведат преговори, след които договорените условия ще бъдат внесени за одобрение в Столичния общински съвет.

Едва след получаването на необходимото одобрение ще може да се пристъпи към окончателното подписване на договора за финансиране.

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