ОББ спечели конкурса за заем от 183,5 млн. евро на Столичната община

Обединена българска банка (ОББ) е класирана на първо място в процедурата за отпускане на инвестиционен заем в размер до 183,5 млн. евро на Столичната община. Банката е получила максималните 100 точки при оценяването на предложенията, съобщиха от пресцентъра на общината.

След приключването на оценяването предстои ОББ да бъде поканена на преговори за уточняване на условията по финансирането и сключване на договор.

Преди окончателното подписване обаче договорените параметри трябва да получат одобрението на Столичния общински съвет.

Три банки се конкурираха за финансирането

На второ място в класирането е „Юробанк България“ АД, известна като Пощенска банка, с 94,2 точки.

Третата позиция заема „УниКредит Булбанк“ АД с 92,5 точки.

От Столичната община изразяват удовлетворение от предложените условия, като подчертават, че всички участници са изпълнили критериите за допустимост и задължителните изисквания на процедурата.

И трите банки са предложили да осигурят пълния размер на търсеното финансиране – 183,5 млн. евро, въпреки че минималната допустима сума е била 91,75 млн. евро.

Средствата са част от плановете за модернизация на София

Процедурата е свързана с намеренията на Столичната община да осигури средства за инвестиции в градската инфраструктура и транспорта.

В началото на август общината организира обществено обсъждане на предложение за поемане на дълг в размер до 367 млн. евро, предназначен за модернизация на транспортната система и инфраструктурата на столицата.

Настоящата процедура предвижда финансиране до 183,5 млн. евро.

Окончателното решение предстои

Въпреки че ОББ е класирана на първо място, това все още не означава, че договорът за кредита е сключен.

Предстои общината и банката да проведат преговори, след които договорените условия ще бъдат внесени за одобрение в Столичния общински съвет.

Едва след получаването на необходимото одобрение ще може да се пристъпи към окончателното подписване на договора за финансиране.