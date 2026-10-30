Гърция удължава субсидиите за горивата до 15 ноември, мярката ще струва 35 млн. евро

Гръцкото правителство удължава до 15 ноември действието на извънредните субсидии за отоплително гориво, дизел и безоловен бензин. Това съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Размерът на помощта за периода от 1 до 15 ноември остава непроменен спрямо втората половина на октомври. Държавата ще продължи да субсидира с 20 евроцента на литър отоплителното гориво, с 15 евроцента дизела и с 10 евроцента бензина А95.

Паралелно с държавната подкрепа нефтопреработвателните компании запазват допълнителните отстъпки от 20 евроцента на литър за отоплително гориво и 5 евроцента за дизел.

В резултат общото намаление на цените за потребителите достига 40 евроцента на литър отоплително гориво, 20 евроцента за дизел и 10 евроцента за безоловен бензин.

Удължаването на мярката за първата половина на ноември ще струва на гръцкия държавен бюджет около 35 млн. евро.

До момента общите държавни интервенции за подкрепа на населението възлизат на 1,44 млрд. евро. От тях 897 млн. евро са насочени към извънредни мерки за ограничаване на последиците от поскъпването на енергията, а останалите 541 млн. евро са за постоянни мерки за подкрепа на доходите.

Сред тях са добавките за пенсионерите и разширяването на кръга на хората, които имат право на възстановяване от държавата на стойността на един месечен наем годишно. Помощта се отпуска въз основа на подоходни и имуществени критерии.