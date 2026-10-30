Гюров преди балотажа: Не искам повече власт, искам повече отговорност

Кандидатът за президент Андрей Гюров отправи обръщение към българските граждани по БНР преди втория тур на президентските избори на 1 ноември.

"Не искам повече власт, искам повече отговорност и тази отговорност започва от мен", заяви Гюров.

Той посочи, че по време на кампанията е чул множество истории за несправедливост и проблеми с институциите, които според него българите са свикнали да приемат с израза "Тука е така".

"Не е прекалено да искаш трудът ти да стига за достоен живот, законът да те защитава, да искаш детето ти да успее според способностите си, а не с нечие благоволение", подчерта кандидатът за президент.

Гюров заяви, че ще налага вето върху закони, които застрашават правата на гражданите, и ще сезира Конституционния съд при нарушения на основния закон.

"Президентът не определя цената на хляба, не управлява болниците, не може с указ да прекрати война и да забрани кирилицата", посочи той, като подчерта, че държавният глава разполага с достатъчно правомощия, за да защитава обществения интерес.

Кандидатът изрази притеснение от високите цени на горивата, прекъснатите транспортни коридори и рисковете за сигурността в Черно море. Според него България се нуждае от ясен авариен план.

Той отправи и критика към досегашното ръководство на президентската институция.

"Имаме двама души с 10 години опит на върха на държавата и точно когато трябва да има решение, ние виждаме колебание", заяви Гюров.

По думите му България трябва да има собствен глас в Европейския съюз и да остане надежден съюзник в НАТО.

В заключение кандидатът за президент заяви, че е готов да работи с хора с различни политически убеждения.

"Мога да разговарям с всеки, но няма да се съглася с всичко. Ще подкрепям доброто решение, независимо кой го предлага, и ще се противопоставям на несправедливостта", подчерта той.

"Не искам доверие на сляпо, искам да ме държите отговорен", завърши Андрей Гюров.