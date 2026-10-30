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Израел разруши жилищата на двама палестинци, нападнали израелски войници в Хеброн

Израел разруши жилищата на двама палестинци, нападнали израелски войници в Хеброн
АР/БТА

Израелските военни засилиха действията си в Хеброн след нападението, при което загинаха двама войници

Израелските военни разрушиха домовете на двама палестинци, извършили нападение срещу израелски войници на контролно-пропускателен пункт в Хеброн на Западния бряг на 23 октомври. Операцията е довела до извеждането на над 3000 палестинци от домовете им в района, съобщи Ройтерс.

След нападението, при което двамата извършители бяха убити, израелският премиер Бенямин Нетаняху разпореди мащабна операция в района на контролно-пропускателния пункт. Военните действия предизвикаха недоволство сред част от местното палестинско население.

Израелските власти обясниха операцията с необходимостта от предотвратяване на нови нападения и гарантиране на сигурността на военнослужещите и жителите на района.

В съобщението си за разрушаването на двете жилища израелската армия заяви, че ще продължи превантивните си действия срещу заплахите за сигурността на Западния бряг.

По информация на местни жители в разрушените сгради са живели семействата на двамата нападатели. През последната седмица израелските военни са предприели мерки за евакуиране на населението от засегнатия район.

Според местните власти в рамките на операцията са нанесени щети и на други сгради, търговски обекти, пътища и производствени съоръжения. Засега няма окончателни данни за общия размер на разрушенията.

Израелските сили са ограничили достъпа до Хеброн, като са затворили повечето входове към града. Мерките затрудняват придвижването на местното население.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк изрази загриженост относно мащаба на операцията и последиците за цивилното население. Той призова за спазване на международното хуманитарно право и предупреди за рисковете от непропорционално използване на сила.

Междувременно напрежението между израелски заселници и палестински жители продължава и в други райони на Западния бряг.

Кореспондент на Ройтерс е документирал инцидент в района на селището Кафр Малик, близо до Рамала, при който група еврейски заселници са влезли в конфликт с палестински жители и са възпрепятствали земеделски стопани да приберат маслиновата си реколта. На място са присъствали и израелски военнослужещи.

Израелската армия съобщи, че се е отзовала на сигнал от заселници за хвърляне на камъни от страна на палестинци. Двама палестинци са били арестувани. От армията не са предоставили коментар относно съобщенията за действия на заселници срещу местни жители.

Инцидентът се случва по време на традиционния сезон за събиране на маслини в палестинските територии, който продължава от края на септември до ноември. Според израелската правозащитна организация „Йеш Дин“ към 23 октомври са регистрирани най-малко 135 случая на физическо насилие, свързани със сезона на маслиновата реколта.

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