Велислава Петрова обсъди ситуацията в Близкия изток с посланика на Израел

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с посланика на Израел в България Йосеф Леви Сфари, съобщиха от Министерството на външните работи.

Основни теми на разговора бяха обстановката в Близкия изток, развитието на ситуацията в Ивицата Газа и положението на Западния бряг.

Петрова подчерта необходимостта от трайно прекратяване на военните действия, осигуряване на безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ и защита на цивилното население.

Тя потвърди подкрепата на България за решението за две държави – Израел и Палестина, като основа за постигане на устойчив мир в региона. Тази позиция е в съответствие с политиката на Европейския съюз.

По време на срещата двамата потвърдиха приятелските отношения между България и Израел, основани на историческите връзки и взаимното уважение между двата народа.

Българската позиция остава насочена към деескалация на напрежението и дипломатически диалог. Ден по-рано Петрова изрази надежда, че международните усилия за постигане на примирие ще доведат до резултат.