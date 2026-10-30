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Най-важното от спорта на 30.10.2026 година

Най-важното от спорта на 30.10.2026 година

Спортният екип на Таралеж обобщава новините от деня

Блестящ дебют за Никола Цолов във Формула 1

Никола Цолов записа името си в историята на българския автомобилен спорт, след като направи своя дебют в официална сесия от Формула 1. 19-годишният българин седна зад волана на болид на Racing Bulls в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико.

Цолов завърши на 12-о място от 22 пилоти и впечатли шефа на Racing Bulls Алан Пермейн. „Той направи първа сесия като по учебник. Определено ни даде храна за размисъл, а скоростта е на лице. Не може да искаме повече от това", заяви Пермейн още преди края на тренировката.

Ботев Пловдив вкара 5 гола на Локомотив София след раздялата с Любо Пенев

Ботев Пловдив разгроми Локомотив София с 5:2 като гост в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Франклин Маскоте избухна с хеттрик срещу обезверените „железничари", които бяха водени от един от помощниците на Любослав Пенев -  Атанас Стоилов. Минути преди началото на двубоя от клуба обявха рааздяла с Ел Голеадор заради слабите резултати от началото на сезона.

ЦСКА 1948 се развихри срещу Спартак Варна и излезе трети

ЦСКА 1948 разби Спартак Варна с 6:1 у дома. Двубоят беше от 14-ия кръг на Първа лига. Срещата се забави с няколко минути заради гъстата мъгла над Бистрица. Два гола за успеха на "червените" вкара Атанас Илиев, а по веднъж се разписаха Елиас Франко, Бенаиса Бенамар, Георги Русев и Ектор Куеяр. За гостите точен беше Антон Иванов. 

Загуби за борците в свободен стил в Астана

Тримата представители на България в свободния стил на Световното първенство по борба в Астана допуснаха загуби и ще се надяват на репешажи. Олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86 кг) загуби с 3:5 от двукратния световен шампион Камран Гасемпур.

Бургас и София приемат мачове от Лигата на нациите по волейбол

Управителният съвет на Българската федерация по волейбол одобри София за град, с който БФВ ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите при мъжете през 2028 година. Предвижда се срещите да се проведат в периода 20-24 май в „Арена 8888 София“.

Решението е свързано със стратегическото значение на 2028 година за българския национален отбор в стремежа му да спечели квота за олимпийските игри.

 

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