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Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.
БТА

Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава новините от деня:

Жребият за Купата събра Левски и Лудогорец, ЦСКА среща Славия

Левски и Лудогорец ще се изправят един срещу друг на осминафиналите за Купата на България. Носителят на трофея ЦСКА пък ще гостува на Славия, отреди жребият, изтеглен на футболната база в Бояна.

Срещите от тази фаза са насрочени за периода 11 - 14 декември. По време на церемонията президентът на БПФЛ Атанас Караиванов обяви, че още на осминафиналите ще се използва системата ВАР.

Осминафинали:

  • Черно море - Локомотив Пловдив
  • Славия - ЦСКА
  • Арда - Хебър
  • Левски - Лудогорец
  • Локомотив Горна Оряховица - Ботев Пловдив
  • Добруджа - Спартак Варна
  • ЦСКА 1948 - Ботев Враца
  • Дунав - Локомотив София

Пуснаха билетите за България - Исландия в Пловдив

Билетите за последния домакински мач на България в настоящото издание на Лигата на нациите вече са в продажба, съобщиха от Българския футболен съюз. Националният отбор ще се изправи срещу Исландия на 13 ноември, петък, от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Пропуските могат да бъдат закупени онлайн на kolezha.bg, а цените варират между 15 и 25 евро в зависимост от избрания сектор.

За децата до 7-годишна възраст входът ще бъде свободен.

„Българска армия“ отвори врати за първо голямо събитие преди мача със Славия

Стадион „Българска армия“ посрещна първото си голямо събитие след реконструкцията. Съоръжението в Борисовата градина е домакин на двудневната конференция Crossroads, която събира предприемачи, инвеститори, технологични лидери и иноватори от България и Европа.

Програмата днес и утре включва дискусии за изкуствения интелект, предприемачеството и бъдещето на бизнеса. Предвидени са още практически работилници, Startup World Cup, AI Hackathon и експо пространство.

Никола Цолов пред дебюта във Формула 1: Развълнуван съм за тази стъпка

Никола Цолов ще направи своя дебют в официална сесия от уикенд във Формула 1, след като получи шанс да кара за Рейсинг Булс в първата свободна тренировка в Мексико. Българският пилот благодари на отбора и изрази желание да се възползва максимално от възможността.

Цолов вече работи с екипа по време на тест в Имола през август. Сега той ще има възможност да натрупа още опит и да се запознае по-добре с автомобила и настоящите правила във Формула 1.

„Голямо благодаря на VCARB, че ми дадоха тази възможност в Мексико. След теста ми с отбора в Имола през август съм развълнуван да направя тази следваща стъпка, да надградя този опит и да науча повече за колата и настоящите правила“, заяви българинът.

Биляна Дудова спечели бронз в Астана

Биляна Дудова спечели бронзов медал в категория до 62 кг на Световното първенство по борба в Астана, след като победи шведката Йохана Линдборг. Българката вече има пълен комплект медали на това ниво, след като стана шампионка в Осло през 2021 г. на 59 кг и заслужи сребро в Будапеща през 2018 г. на 57 кг. 

Дудова и Линдборг се познават много добре и днес се срещнаха за седми път в кариерите си. Българката заслужи първата си точка заради пасивност на съперничката и секунди по-късно я изнесе от тепиха за 2:0. Дудова спечели още две точки през втората част и Линдборг ги върна в последните секунди, но четирикратната европейска шампионка удържа преднината си. След края шведският щаб оспори резултата, но съдиите не видяха повече точки в движението на Линдброг и присъдиха още една на българката за крайното 5:2.

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