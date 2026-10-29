„Българска армия“ отвори врати за първо голямо събитие преди мача със Славия
Реконструираният стадион приема конференцията Crossroads два дни преди официалното си откриване
Стадион „Българска армия“ посрещна първото си голямо събитие след реконструкцията. Съоръжението в Борисовата градина е домакин на двудневната конференция Crossroads, която събира предприемачи, инвеститори, технологични лидери и иноватори от България и Европа.
Програмата днес и утре включва дискусии за изкуствения интелект, предприемачеството и бъдещето на бизнеса. Предвидени са още практически работилници, Startup World Cup, AI Hackathon и експо пространство.
Официалното откриване на стадиона с футболен мач ще бъде в събота, 31 октомври, когато ЦСКА приема Славия в двубой от Първа лига. Интересът към завръщането на „червените“ на „Армията“ е огромен, а билетите за срещата бяха разпродадени вчера.