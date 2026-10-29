„Българска армия“ отвори врати за първо голямо събитие преди мача със Славия

Стадион „Българска армия“ посрещна първото си голямо събитие след реконструкцията. Съоръжението в Борисовата градина е домакин на двудневната конференция Crossroads, която събира предприемачи, инвеститори, технологични лидери и иноватори от България и Европа.

Програмата днес и утре включва дискусии за изкуствения интелект, предприемачеството и бъдещето на бизнеса. Предвидени са още практически работилници, Startup World Cup, AI Hackathon и експо пространство.

Официалното откриване на стадиона с футболен мач ще бъде в събота, 31 октомври, когато ЦСКА приема Славия в двубой от Първа лига. Интересът към завръщането на „червените“ на „Армията“ е огромен, а билетите за срещата бяха разпродадени вчера.