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Цветанка Андреева: Президентският дебат може да промени нагласите на избирателите на балотажа

Цветанка Андреева: Президентският дебат може да промени нагласите на избирателите на балотажа

Според политолога Илияна Йотова и Андрей Гюров ще трябва да привлекат подкрепа извън твърдите си електорални ядра, а темите за сигурността, цените и доходите ще бъдат ключови

Диалогът между политическите сили в България е сериозно нарушен, а предстоящият президентски дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров може да бъде възможност за преодоляване на разделението. Това коментира политологът Цветанка Андреева пред БНР преди втория тур на президентските избори.

"Диалогът в демократичното пространство е много счупен. Надявам се да започне да бъде лекуван, сега, от тези избори, от този балотаж", заяви тя.

Очаква се дебатът да има съществено значение за изхода от балотажа, след като първият тур премина при безпрецедентно ниска избирателна активност. Според Андреева една от причините за слабата мобилизация е била предварителната предвидимост на резултатите, очертана в социологическите проучвания. Допълнителен фактор е било и отсъствието на собствени кандидати на две от основните парламентарни партии.

"Тя беше продиктувана в голяма степен и от това, че резултатите на социологическите агенции изглеждаха предизвестени, необратими. От друга страна, голяма част от електората не припознаваше себе си в кандидатите. Две от основните парламентарни партии нямаха собствени кандидати. Сега, когато след първия тур разликата стана преодолимо малка, напрежението се вдигна. Залогът за победата е много реален", отбеляза политологът.

Андреева очаква по-висока избирателна активност на втория тур. По думите ѝ основното предизвикателство пред двамата кандидати ще бъде да привлекат гласове извън твърдите си електорални ядра.

Тя определя Йотова като кандидат на властта, а Гюров - като кандидат на опозицията. Според нея Йотова ще трябва да привлече допълнителна подкрепа от електората на "Прогресивна България", който е подкрепил Румен Радев преди половин година. От своя страна Гюров ще трябва да мобилизира избиратели от останалите опозиционни формации, включително ГЕРБ и ДПС.

"Големият залог и за двамата кандидати, които на първия тур мобилизираха твърди ядра, сега е да грабнат периферията. Те ще излязат извън балона, но ще останат идеологически определени. Имаме кандидат на властта и кандидат на опозицията. Пред Йотова въпросът е дали ще може да мобилизира още от електората на ПБ, който застана зад Радев преди половин година. Пред Гюров предизвикателството е да мобилизира другата част от опозицията - електората на ГЕРБ и на ДПС", посочи Андреева.

Според политолога при малката разлика между кандидатите всеки глас може да се окаже решаващ за крайния резултат.

Андреева коментира и факта, че до момента нито Йотова, нито Гюров са търсили подкрепа от партии извън политическите сили, които са ги подкрепили още преди първия тур. По думите ѝ двамата са избягвали по-ясно партийно обвързване, но това е създало риск от недостатъчна мобилизация на партийните структури.

"Бягаха от партийно обвързване. До голяма степен това беше и риск, защото означава, че не мобилизираш докрай партийните структури", обясни тя.

Политологът смята, че позициите на кандидатите по въпросите на сигурността също могат да повлияят на електоралните нагласи. Коментарът ѝ идва след поредния инцидент с търговски кораб в Черно море, който е потънал близо до българския бряг.

"Социолозите отчетоха близо 70% нарастване на страховете и несигурността сред българското общество. Тези пет атаки бяха военни. Войната дойде на мили от нашия бряг. Това е качествено нова ситуация. В този президентски дебат темата ще бъде изключително важна. Важно е да се покаже как България може да бъде защитена. Президентът е лицето на държавата навън. Темата за сигурността също е приоритетна, отделяме я от външната политика, защото сигурността не е само отбрана, а и енергетика, икономика, един много широк периметър, който засяга държавната власт, в това число и президента. Другата тема, която вълнува общество и няма как да бъде пренебрегната в един дебат, е за цените и доходите", каза Андреева.

Тя изрази съмнение, че евентуален дебат между кандидатите за вицепрезидент би имал решаващо влияние върху нагласите на избирателите.

Загуба на кандидата на управляващите на балотажа би била тежка оценка за управлението, смята политологът. Според нея обаче резултатът от изборите е повлиян и от решението на опозиционните формации да не издигнат общ кандидат.

"Невъзможността кандидатът на властта да бъде победен в тези избори е неявяването на опозицията с общ кандидат. Ако имахме общ кандидат на дясно - демократичното опозиционно пространство, то беше почти сигурно, че той щеше да победи кандидата на управляващите", заяви Цветанка Андреева.

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