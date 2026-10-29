Кириакос Мицотакис призова за глобално морско примирие

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова в четвъртък за глобално морско примирие, заявявайки, че атаките срещу цивилното търговско корабоплаване са напълно недопустими и застрашават международната търговия и сигурност.

По време на изказването си на дебат на високо равнище, организиран в рамките на гръцкото председателство на Съвета за сигурност на ООН и посветен на новите технологии и морската сигурност, Мицотакис подчерта, че търговските плавателни съдове трябва да имат възможност да навигират свободно и безопасно дори в периоди на конфликти.

„Насочването на атаки срещу цивилни търговски кораби е абсолютно недопустимо“, заяви той, цитиран по Ройтерс.

Гръцкият премиер допълни, че нарушаването на свободата на корабоплаването води до скок в транспортните и застрахователните разходи, създава несигурност на световните пазари и в крайна сметка повишава цените за крайните потребители.