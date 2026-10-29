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Реал Мадрид готви завръщането на играч в отбора

Реал Мадрид готви завръщането на играч в отбора
АП/БТА

Според Матео Морето „кралете“ ще активират клаузата за обратно откупуване на Хакобо Рамон през лятото на 2027 година

Реал Мадрид е решил да си върне Хакобо Рамон от Комо през следващото лято, съобщава трансферният журналист Матео Морето. Според информацията испанският гранд ще плати по-малко от 9 милиона евро, за да активира клаузата за обратно откупуване на 21-годишния централен защитник.

Рамон напусна Мадрид през лятото на 2025 година, когато Комо плати около 2,5 милиона евро за него. Реал обаче запази 50 процента от правата му и възможността да го привлече обратно.

Под ръководството на Сеск Фабрегас младият испанец се утвърди като важна част от италианския отбор. Силните му изяви привлякоха вниманието и на клубове от Висшата лига, сред които Арсенал, Челси и Манчестър Юнайтед.

Според информации от Италия Арсенал и Юнайтед са засилили наблюдението си върху защитника, като се споменават потенциални оферти около 50 милиона евро. На този етап обаче няма данни за отправено официално предложение.

При евентуално завръщане на Рамон в Мадрид ръководството на Реал ще трябва да реши дали да го задържи в състава си, или да разгледа интереса към него. През септември испански медии съобщиха, че самият футболист не бърза да се връща, тъй като желае да продължи развитието си с редовно игрово време.

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