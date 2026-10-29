Роналдо благодари на феновете: „Златната топка за всички времена“ е и ваша

Кристиано Роналдо отправи послание към футболните привърженици, след като спечели гласуването за „Златната топка за всички времена“. Нападателят на Ал Насър благодари на феновете по света с публикация в социалните мрежи.

Португалецът беше отличен за първата си „Златна топка“, която получи през 2008 година като футболист на Манчестър Юнайтед. В онлайн допитването участваха играчи, печелили престижния приз повече от веднъж.

Роналдо публикува своя снимка от церемонията на France Football през 2008-а и написа: „Футболът принадлежи на феновете! Благодаря на всички фенове по света, „Златната топка за всички времена“ е и ваша.“

Публикацията предизвика огромен интерес, като само в Instagram събра над 6 милиона харесвания за около час.