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Роналдо благодари на феновете: „Златната топка за всички времена“ е и ваша

Роналдо благодари на феновете: „Златната топка за всички времена“ е и ваша
Facebook/ Cristiano Ronaldo

Португалецът беше избран за носител на специалното отличие с наградата си от 2008 година

Кристиано Роналдо отправи послание към футболните привърженици, след като спечели гласуването за „Златната топка за всички времена“. Нападателят на Ал Насър благодари на феновете по света с публикация в социалните мрежи.

Португалецът беше отличен за първата си „Златна топка“, която получи през 2008 година като футболист на Манчестър Юнайтед. В онлайн допитването участваха играчи, печелили престижния приз повече от веднъж.

Роналдо публикува своя снимка от церемонията на France Football през 2008-а и написа: „Футболът принадлежи на феновете! Благодаря на всички фенове по света, „Златната топка за всички времена“ е и ваша.“

Публикацията предизвика огромен интерес, като само в Instagram събра над 6 милиона харесвания за около час.

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