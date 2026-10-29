Жертвите от сблъсъка между влаковете в Испания станаха 74

Броят на жертвите при тежкия жп инцидент в Испания продължава да расте. След вчерашния челен сблъсък между два високоскоростни влака те достигнаха най-малко 74 души. Новите данни бяха оповестени днес от Комисията за разследване на железопътни инциденти (CIAF) към испанското Министерство на транспорта, информира Франс прес.

Първоначалните разчети на властите в автономната област Кастилия - Ла Манча, където се разигра трагедията, сочеха за 69 загинали, но при претърсването на отломките бяха открити още тела.

Катастрофата предизвика незабавна реакция по най-високите етажи на държавата. Кралят на Испания Фелипе Шести направи лично посещение в болница в Толедо, където са настанени десетки ранени, и призова за спешни действия от страна на институции за засилване на сигурността.

„Разследването трябва да установи как и защо се е случила тази катастрофа. Ще трябва също така да се проучат мерките, които трябва да се предприемат, за да не се повтори това“, заяви категорично испанският монарх след срещата си с пострадалите.