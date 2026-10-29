Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

С оглед на потенциално разследване от страна на Конгреса, представители на Демократическата партия настояха Белият дом да съхрани цялата документация около случаите, в които американският президент Доналд Тръмп е използвал изкуствен интелект за вземане на решения, касаещи националната сигурност, предава Франс прес.

В официално писмо от завчера, с което АФП се запозна след първоначална публикация в „Политико“, конгресмените Джейми Раскин и Робърт Гарсия се обръщат директно към държавния глава.

„Пишем ви, за да попитаме дали сте търсили съвети от чатбота с изкуствен интелект (ИИ) на Илон Мъск - „Грок“, с цел да ви помогне при изпълнението на вашите официални задължения като президент на САЩ“. Двамата демократи, които заемат водещи позиции в две от ключовите комисии на Камарата на представителите, настояват, че ако това се е случило, разговорите на Тръмп и екипа му с ИИ платформи трябва незабавно да бъдат „запазени за бъдещите поколения“, съгласно изискванията на законодателството.

Повод за реакцията им стана материал в списание „Тайм“ от началото на месеца. В него се твърдеше, че през миналия декември президентът републиканец е попитал „Грок“ каква би била реакцията във Венецуела при евентуално пленяване на лидера Николас Мадуро от страна на Вашингтон. Според източник на списанието, присъствал на срещата заедно с Илон Мъск, отговорът на изкуствения интелект е бил, че венецуелският ръководител е „изключително непопулярен диктатор и че много венецуелци вероятно биха се зарадвали на свалянето му“. Само броени седмици след този случай американски военни заловиха Мадуро и неговата съпруга в Каракас и ги транспортираха в Ню Йорк, където те остават под стража по обвинения в наркотрафик.

В писмото си законодателите определят случилото се в Овалния кабинет като „изключително тревожно“, тъй като според тях неконтролираната употреба на подобен софтуер „излага САЩ на сериозни рискове за националната сигурност“. Те аргументират позицията си с тезата, че чатботовете подлежат на лесна манипулация и че „използването на изкуствен интелект от президента и неговите съветници излага държавата на пагубно влияние от страна на неизвестни и непроследими трети лица“.

Раскин и Гарсия отправят и директни критики към самата ИИ платформа, заявявайки: „Ако американският президент разчита на политическите съвети на чатбот, създаден от Мъск, който проявява снизхождение към Хитлер и толеранс към детска порнография, за да изпълнява официалните си задължения, американците имат право да го знаят“.

Потърсени за коментар от АФП, от администрацията на Белия дом увериха, че предприемат нужните действия и съхраняват „всички необходими документи, съгласно закона“.