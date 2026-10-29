Новини
Търси
Подкаст
Свят

Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот
АП/БТА

„Пишем ви, за да попитаме дали сте търсили съвети от чатбота с изкуствен интелект (ИИ) на Илон Мъск - „Грок“, с цел да ви помогне при изпълнението на вашите официални задължения като президент на САЩ“

С оглед на потенциално разследване от страна на Конгреса, представители на Демократическата партия настояха Белият дом да съхрани цялата документация около случаите, в които американският президент Доналд Тръмп е използвал изкуствен интелект за вземане на решения, касаещи националната сигурност, предава Франс прес. 

В официално писмо от завчера, с което АФП се запозна след първоначална публикация в „Политико“, конгресмените Джейми Раскин и Робърт Гарсия се обръщат директно към държавния глава.

„Пишем ви, за да попитаме дали сте търсили съвети от чатбота с изкуствен интелект (ИИ) на Илон Мъск - „Грок“, с цел да ви помогне при изпълнението на вашите официални задължения като президент на САЩ“. Двамата демократи, които заемат водещи позиции в две от ключовите комисии на Камарата на представителите, настояват, че ако това се е случило, разговорите на Тръмп и екипа му с ИИ платформи трябва незабавно да бъдат „запазени за бъдещите поколения“, съгласно изискванията на законодателството. 

Повод за реакцията им стана материал в списание „Тайм“ от началото на месеца. В него се твърдеше, че през миналия декември президентът републиканец е попитал „Грок“ каква би била реакцията във Венецуела при евентуално пленяване на лидера Николас Мадуро от страна на Вашингтон. Според източник на списанието, присъствал на срещата заедно с Илон Мъск, отговорът на изкуствения интелект е бил, че венецуелският ръководител е „изключително непопулярен диктатор и че много венецуелци вероятно биха се зарадвали на свалянето му“. Само броени седмици след този случай американски военни заловиха Мадуро и неговата съпруга в Каракас и ги транспортираха в Ню Йорк, където те остават под стража по обвинения в наркотрафик. 

В писмото си законодателите определят случилото се в Овалния кабинет като „изключително тревожно“, тъй като според тях неконтролираната употреба на подобен софтуер „излага САЩ на сериозни рискове за националната сигурност“. Те аргументират позицията си с тезата, че чатботовете подлежат на лесна манипулация и че „използването на изкуствен интелект от президента и неговите съветници излага държавата на пагубно влияние от страна на неизвестни и непроследими трети лица“. 

Раскин и Гарсия отправят и директни критики към самата ИИ платформа, заявявайки: „Ако американският президент разчита на политическите съвети на чатбот, създаден от Мъск, който проявява снизхождение към Хитлер и толеранс към детска порнография, за да изпълнява официалните си задължения, американците имат право да го знаят“. 

Потърсени за коментар от АФП, от администрацията на Белия дом увериха, че предприемат нужните действия и съхраняват „всички необходими документи, съгласно закона“. 

Още по темата

Тръмп не изключва намеса в съставянето на ново правителство в Израел

Тръмп не изключва намеса в съставянето на ново правителство в Израел

Тръмп иска да забрани термина „изкуствен интелект“

Тръмп иска да забрани термина „изкуствен интелект“

Тръмп очаква скорошна среща между Путин и Зеленски

Тръмп очаква скорошна среща между Путин и Зеленски

Путин: Илон Мъск е „истински гений“

Путин: Илон Мъск е „истински гений“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Иран съобщи за четири подпалени танкера в Ормузкия проток

Иран съобщи за четири подпалени танкера в Ормузкия проток

Дъждове и наводнения взеха пет жертви в Сирия

Дъждове и наводнения взеха пет жертви в Сирия

Жертвите от сблъсъка между влаковете в Испания станаха 74

Жертвите от сблъсъка между влаковете в Испания станаха 74

Нидерландия забранява изкуствения интелект в началното образование

Нидерландия забранява изкуствения интелект в началното образование

След кървавите удари по Днепър: ЕС с призив за засилване на натиска срещу Русия

След кървавите удари по Днепър: ЕС с призив за засилване на натиска срещу Русия

Водещи

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

Андрей Гюров: Президентската институция е като пиано в хола, на което никой не свири

  • Преди 5 минути
Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Сунгурларе и Белица

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

Най-важното от спорта на 29.10.2026 г.

  • Преди 14 минути
Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

Ангел Найденов: Атаките срещу кораби в Черно море целят икономически натиск върху Украйна

  • Преди 24 минути
Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

Атина осъди атаката срещу гръцкия кораб край българските води

  • Преди 25 минути
Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

Факли, димки и сблъсъци в парламента на Албания заради протестите срещу Еди Рама

  • Преди 32 минути
Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

Арда Гюлер вече е "недосегаем" в Реал Мадрид

  • Преди 33 минути
Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

Соня Колтуклиева за твърденията, че ѝ е платено: За какво да ми платят? Аз съм журналистка с прилични доходи

  • Преди 42 минути
Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

  • Преди 43 минути
Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

Бивш футболист на ЦСКА влезе в щаба на Владо Манчев

  • Преди 45 минути
Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

Милчо Ангелов поведе Янтра към убедителна победа над Хебър

  • Преди 55 минути
Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

Вучич обяви вътрешни промени в партията си и избор на ново ръководство през ноември

  • Преди 55 минути
Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

Демократите искат Белия дом да запази разговорите на Тръмп с чатбот

  • Преди 56 минути
Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

Шеф в Байерн: Знаехме, че Олисе е добро ляво крило, но той е брилянтен

  • Преди 1 час
Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

Връчиха наградите "Питагор": Проф. Ивайло Търнев с отличие за цялостен научен принос

  • Преди 1 час