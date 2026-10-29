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Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури

Болница в РСМ източила милиони чрез фиктивни фактури
БТА

Благодарение на този договор частната болница е таксувала двойно една и съща медицинска услуга, получавайки пари едновременно от държавната каса и от джоба на болните

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи за разкриването на схема за финансови измами и злоупотреби с очни операции, извършвани в частно здравно заведение. До момента органите на реда са задържали осем души, а срещу общо 11 заподозрени вече е заведено досъдебно производство. Информацията е цитирана по БТА.

Обвиненията срещу тях включват пране на пари, служебна измама, длъжностно престъпление, небрежност и подправяне на официални документи. 

Разследването показва, че в основата на корупционния механизъм стои споразумение от 2020 г., подписано в разрез с вътрешните правила от двама директори на Фонда за здравно осигуряване. Благодарение на този договор частната болница е таксувала двойно една и съща медицинска услуга, получавайки пари едновременно от държавната каса и от джоба на болните. По предварителни оценки от тази практика са засегнати между 3000 и 4000 пациенти. 

Финансовите щети от схемата са огромни. Бюджетът на Здравния фонд е ощетен с близо 1,7 милиона евро (над 104,8 милиона денара) заради плащания по фиктивно издадени фактури, към които се добавят и над 8500 евро неплатени санкции. Отделно от това разследващите изчисляват, че за периода между 2022 и 2025 г. лечебното заведение е натрупало незаконни приходи в размер на около 4,25 милиона евро (над 261,2 милиона денара). 

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