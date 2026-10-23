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България ще финансира проекти в Северна Македония: Кандидатстването е до 1 декември

България ще финансира проекти в Северна Македония: Кандидатстването е до 1 декември
БТА

Образованието, здравеопазването, човешките права, свободата на словото и демократичните процеси са сред приоритетите за безвъзмездната помощ през 2027 г.

България обяви прием на проектни предложения за безвъзмездно финансиране на инициативи в Република Северна Македония през 2027 г. Процедурата е част от българската Официална помощ за развитие и се организира от Министерството на външните работи чрез Посолството на България в Скопие. Крайният срок за подаване на предложенията е 1 декември 2026 г.

Подкрепа ще се търси за проекти в няколко обществени сфери. Сред приоритетите са подобряването на образователната инфраструктура, включително спортната, и осигуряването на качествено здравеопазване.

Финансиране може да бъде насочено и към инициативи за изграждане на капацитет за защита и гарантиране на правата на човека. Важна част от програмата са също свободата на словото, медийният плурализъм и борбата с дезинформацията и фалшивите новини.

Сред целите е и насърчаването на демократичните процеси, основани на демократичните ценности и върховенството на закона. В областта на медиите специално са посочени обменът на опит и изграждането на трайни професионални връзки между журналистите.

Как се кандидатства?

Проектните предложения трябва да бъдат подадени не по-късно от 1 декември 2026 г. Одобрените проекти ще започнат да се изпълняват през 2027 г.

МВнР е публикувало към обявата формуляр за кандидатстване, образец на план-график и бюджетни разчети със и без съфинансиране. Кандидатите трябва да проверят в официалната обява условията, изискванията и начина на подаване, преди да подготвят документите си. Необходимите документи за кандидатстването и  съпровождащата ги информация са налични в официалната страница на МВнР тук

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