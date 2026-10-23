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Полиция, бронирани машини и водни оръдия: Френските власти се готвят за протестите утре

Полиция, бронирани машини и водни оръдия: Френските власти се готвят за протестите утре
АП/БТА

Около 70 000 служители на реда ще бъдат разположени в цялата страна

Властите във Франция активират безпрецедентни мерки за сигурност, за да предотвратят нови масови безредици по време на планираните за утре демонстрации. Около 70 000 служители на реда ще бъдат разположени в цялата страна, а Лувърът и други ключови музеи в столицата ще останат затворени, предава АП.  

Драстичните действия са предприети, след като протестите миналата седмица срещу високата цена на живота ескалираха в невиждан от години хаос. Тогава се стигна до палежи, щурм на държавни сгради, масови мародерства и тежки сблъсъци с органите на реда. Очаква се утре към недоволните граждани да се присъединят студенти, синдикални членове и активисти от емблематичното движение на „жълтите жилетки“

Френският вътрешен министър Лоран Нуниез обяви, че освен огромния брой полицаи и жандармеристи, на терен ще бъдат изпратени вертолети, водни оръдия и бронирани машини. За сигурността на обществените сгради ще се грижат и елитни полицейски отряди. 

„В социалните медии има редица призиви от радикални крайнолеви групи за извършване на актове на насилие и вандализъм. Отново има и призиви за мародерство и тези съобщения очевидно се разпространяват от метежници“, предупреди Нуниез по време на пресконференция. 

Вътрешният министър изпрати и ясно послание към подстрекателите на безредици, като отсече, че „ще бъдем абсолютно безкомпромисни“. Той каза още, че полицията ще действа изключително твърдо при извършването на арести и нарушителите ще понесат тежки правни последици. 

От Министерството на културата потвърдиха, че освен Лувъра, врати за посетители утре няма да отворят музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“ и „Гран Пале“. От ведомството призоваха ръководствата на културните институции да направят всичко необходимо за осигуряване на „безопасността на посетителите, защитата на служителите и опазването на произведенията на изкуството“

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