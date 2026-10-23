Президентът: Михаела Доцова не може да нарежда на НСО

"Госпожа Доцова не може да нарежда на НСО. Нашата кола по грешка на МВР през 2018-а година беше сбъркана с някаква друга кола, в която те очакваха престъпление и само благодарение на бързата реакция и професионализма на служителите не стана много голяма беля. Тези, които преследваха евентуалните престъпници, бяха цивилни, бяха тежко въоръжени. Ако не беше мигновената реакция на служителите от НСО, някой от нас нямаше да бъде жив". Това разказа действащият президент Илияна Йотова пред БТВ по повод случая с блъснатата журналистка Соня Колтуклиева от служител на НСО в четвъртък пред централата на ПБ.

"Те моментално заключиха колата, въпреки моето желание да изляза", разказа тя и обясни, че автомобилът не може да бъде управляван с превишена скорост, ако охраняваното лице не желае това.

Относно отказа на ГЕРБ да поискат оставката на председателя на парламента Михаела Доцова, тя каза, че ГЕРБ вероятно искат да са самостоятелни. Йотова припомни изказване на Борисов преди време, в което той не е искал да бъде причислен към промените в Конституцията. "Предполагам, че е задействал в момента същия рефлекс", каза тя.

За искането на оставка на председателя на Народното събрание Михаела Доцова тя запита каква е била вината на г-жа Доцова.

"И сред опозицията има хора, които имат охрана от НСО, те също ги познават и вероятно са размислили", допълни Йотова.

Относно подкрепата ѝ от ПБ и от премиера Румен Радев за президентския вот, тя каза, че това не е подарък.

По повод споменаването на българския премиер Румен Радев в изявлението от ЕП за ситуацията в Черно море, Йотова изтъкна, че "за пръв път в резолюция - документ, който е доста общ, се споменава името на определен премиер на суверенна държава, член на ЕС. Никога не ми се е случвало. Няма как да не ме учуди фактът, че този текст е вкаран през чужд депутат от Зелената партия. Войната може да се реши само с дипломатически средства".

"Имам много сериозни тревоги, че в един момент Европа няма да може да дава такива средства за Украйна. Това са заеми. Когато всяко едно правителство започне да обяснява на своите граждани откъде ще дойдат тези средства, тогава нещата ще се променят", каза Йотова.

Относно бюджета, тя каза, че е срам в 21-и век основен проблем да е бедността.

Държавата ни се събира в центъра на 5-6 града и няма пътища, няма инвестиции към останалите селища, допълни Йотова.