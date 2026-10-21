България отчете 4% бюджетен дефицит, МФ предупреждава за непопулярни мерки

Според официалните данни на Евростат за 2025 г. бюджетният дефицит на България възлиза на 4% от брутния вътрешен продукт (БВП). Информацията е публикувана днес, съобщиха от Министерството на финансите.

Стойността надвишава с 0,5 процентни пункта предварителната оценка от април 2026 г. и е над определения в европейските правила праг от 3% от БВП.

Министерството на финансите определя резултата като потвърждение за сериозни фискални дисбаланси и неосчетоводени разходи в баланса на Агенция „Пътна инфраструктура“. Според ведомството тези проблеми са наследени от сегашното правителство при встъпването му в длъжност през май 2026 г.

От министерството отбелязват, че още през 2025 г. са били налице признаци за засилващ се натиск върху разходите заради заплатите в публичния сектор, социалните плащания и публичните инвестиции. Въпреки това не са били предприети действия за спазване на фискалните правила. През същата година е поет и нов държавен дълг в рекорден размер от 9,6 млрд. евро.

Процедурата при прекомерен дефицит срещу България е свързана със състоянието на публичните финанси, посочват от Министерството на финансите. Според ведомството тя повдига сериозни въпроси относно управлението им през предходните периоди.

Отклонението от ангажиментите по Фискално-структурния план на България за 2025-2028 г. налага да се анализира дали прогнозите са отразявали реалните рискове и дали разходите са били съобразени с приходите, отбелязват от министерството.

Натрупаните дисбаланси ще се отразят и на бюджетите през следващите години, посочват от Министерството на финансите. Според ведомството неблагоприятната изходна позиция ограничава възможностите за гъвкавост при планирането на бюджета и налага предприемането на мерки за ограничаване на дефицита.

Пред правителството на „Прогресивна България“ стои необходимостта от спешни действия и реформи, „голяма част от които са непопулярни“, се казва в съобщението. От министерството подчертават, че за целта са необходими реалистично бюджетно планиране, строги ограничения, прозрачност и финансова дисциплина.