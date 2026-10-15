Антон Кутев: Финансирането и административният капацитет са основните проблеми пред 3600-те читалища в България

В България има около 3600 читалища, а въпросите за тяхното финансиране и административния им капацитет са сред основните предизвикателства пред развитието им. Това заяви председателят на Комисията по културата и медиите Антон Кутев от "Прогресивна България" по време на заседание, посветено на тематичната дискусия "Българските читалища - състояние, проблеми и перспективи за развитие".

Целта на срещата е да постави началото на по-продължителен диалог за проблемите на читалищата и възможните решения, обясни Кутев. По думите му в комисията са постъпили различни предложения от читалища в страната, включително за промени в законодателството. Преди да се пристъпи към конкретна законодателна инициатива обаче, трябва да се обсъди необходимостта от нея и нейният обхват.

Кутев подчерта, че българското читалище е уникална институция заради начина си на организация, макар много от функциите му да се изпълняват от различни институции в други европейски държави.

Той отбеляза, че проблемите на читалищата не могат да бъдат решени с една среща. Според него първата стъпка е да бъдат очертани основните трудности, а след това да се потърсят подходящи решения.

Сред ключовите въпроси председателят на комисията открои финансирането и административния капацитет. Целта е читалищната дейност не само да се запази, но и да става по-полезна и необходима за местните общности, като се използват както българският опит, така и практики от Европа.

Кутев посочи, че диалогът трябва да доведе до по-ефективно управление в самите читалища и до по-добро взаимодействие между тях и държавните институции. Според него бъдещите срещи и начинът, по който ще продължат разговорите, ще бъдат определени в зависимост от резултатите от настоящата дискусия.

Необходим е по-ефективен контрол върху средствата, които се отпускат за читалищата, така че финансирането да е обвързано с реално извършвана дейност, подчерта председателят на комисията. Той отбеляза, че всяка година се отделят средства за ремонти и че трябва да бъдат разработени механизми, които да гарантират прозрачност и ефективно използване на ресурса.

По време на дискусията Кутев постави и въпроса как да бъдат насърчавани читалищата, които развиват активна културна дейност, и как да се гарантира, че подкрепата достига до тях.

"Как може да направим така, че да има реална подкрепа за тези, които наистина изнасят голяма битка, защото има читалища, които работят много активно и други, които не го правят", каза председателят на Комисията по културата и медиите.

Според него дългосрочната цел е читалищната дейност да се развива чрез по-качествено управление, ясни механизми за финансиране и по-добра координация между културните институции и държавата.