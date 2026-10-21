ПБ: Бюджетът е конституционно съобразен, а фискалната рамка на държавата е стабилна и валидна

Конституционният съд потвърди на практика това, което ние казахме още от самото начало, когато се приемаше законът за бюджета, че той е конституционно съобразен, а фискалната рамка на държавата е стабилна и валидна. Това съобщи председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов по време на брифинг в Народното събрание по повод решението на Конституционния съд относно Закона за държавния бюджет.

"Съдът отхвърли безотговорните исканията на опозицията целият бюджет да бъде обявен за противоконституционен. Тук ще кажа, че заложеният дефицит от 5,7 процента, беше пряко следствие от безотговорната финансова политика на правителствата преди нас, на тежкото наследство и на нашата решимост да извадим фактите такива, каквито са", посочи Костадин Проданов от ПБ.

За огромните задължения, натрупани от предишните правителства, за укриваните фактури, отлаганите разходи и т.н. Няма как истината за финансовото състояние на държавата да бъде противоконституционна, посочи още той.

Относно минималната работна заплата Проданов каза, че Конституционният съд правилно е отклонил искането на опозицията, тъй като междувременно Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, синдикатите и работодателите са изработили нов механизъм за нейното определяне. По думите му с новите текстове "отпадат внушенията, че доходите ще бъдат замразени за 2027 г.".

По въпроса за трудовия стаж Проданов посочи, че съдът не се е произнесъл по същество срещу реформата.

Председателят на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия Стефан Белчев на свой ред цитира текстове от мотивите на съдебното решение, касаещи практиката на парламентите през последните години.

„През последните години е налице системно неизпълнение от Народното събрание на задължението му да приема своевременно Закона за държавния бюджет, без обаче това да му попречи да приема закони, чрез които увеличава разходите в държавния бюджет за цялата бюджетна година, както и да залага автоматични механизми за извършване на разходи”. Това прочете Белчев от решението на Конституционния съд.