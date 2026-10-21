ГЕРБ: Решението на КС за бюджета отваря "кутията на Пандора" за дефицитите

Решението на Конституционния съд (КС) по Закона за държавния бюджет за 2026 г. създава сериозен риск и на практика отваря "кутията на Пандора", тъй като допуска възможността всеки следващ бюджет да бъде с дефицит, определен по преценка на правителството. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър Теменужка Петкова на брифинг в Народното събрание.

Тя определи решението като тежък прецедент. Според Петкова то създава предпоставки за различно тълкуване на правилата при изготвянето на държавната план-сметка.

Вчера Конституционният съд обяви за противоконституционни измененията в чл. 355, ал. 1-4 от Кодекса на труда и в чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт, включени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Същевременно съдът отхвърли искането за обявяване на целия бюджетен закон за противоконституционен, както и оспорването на § 46 от преходните и заключителните му разпоредби.

Петкова посочи, че не е изненадана от решението, тъй като, по думите ѝ, половината от членовете на Конституционния съд са личен избор на президента Румен Радев. Тя обясни, че ако съдът беше обявил целия закон за противоконституционен, това би означавало правителството да подаде оставка.

Бившият финансов министър заяви още, че според нея няма становище на университетски преподаватели и професори, което да подкрепя позицията на "Прогресивна България" (ПБ) и правителството в защита на бюджета.

По думите ѝ решението на КС е свързано с исканията на народни представители и други институции за обявяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Петкова подчерта, че съдът е обявил за противоконституционни конкретни разпоредби, но е отхвърлил искането за отмяна на закона в неговата цялост.

Според Петкова Конституционният съд потвърждава тезата на ГЕРБ, че Законът за държавния бюджет нарушава сериозно Закона за публичните финанси, но оставя на Народното събрание задачата да отстрани това нарушение.

Тя заяви, че за целта управляващите от "Прогресивна България" трябва да внесат нов закон за бюджета, но по думите ѝ категорично отказват да го направят.

Петкова допълни, че когато годишният бюджетен закон противоречи на устройствения закон за публичните финанси, това представлява нарушение и на основен конституционен принцип - правовата държава.

На въпрос защо за пореден път не е бил осигурен кворум за провеждане на извънредно заседание на парламента, Петкова насочи вниманието към "Прогресивна България". Според нея формацията не желае да има публичност по въпроса.