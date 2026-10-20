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Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет
БТА

Дела са образувани по искания на народни представители от 52-рото Народно събрание

Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело 15 и присъединените към него дело 17 и дело 18.

Съдът обяви за противоконституционни измененията в чл. 355, ал. 1 – 4 от Кодекса на труда и в чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт от Преходните и заключителни разпоредби на Закона да държавния бюджет на Република България за 2026 г., съобщиха от пресцентъра на съда.

Те са свързани със „замразяването“ на минималната работна заплата и промените при отчитането на трудовия стаж, както и с новата формула за заплатите на младшите магистрати, която ги обвърза с възнагражденията на депутатите.

Също така отхвърли искането за установяване на противоконституционност в цялост на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и за §46 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г..

Делата са образувани по искания на народни представители от 52-рото Народно събрание и на омбудсмана. 

Относно измененията за Кодекса на труда съдът прие, че изменението не е пряко обвързано с приходите и разходите в държавния бюджет за 2026 г.

Във връзка със Закона за съдебната власт съдът прие, че макар изменението да е обосновано от обща цел и да е направено със закон, доколкото влиза в сила на 31.07.2026 г. и изменя трайно установен законов механизъм за определяне на възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите, то надхвърля конституционно допустимата обвързаност със закона за държавния бюджет за 2026 г. Изменението е в нарушение на конституционното изискване на чл. 133 от Конституцията за стабилност на статуса на съдиите, прокурорите и следователите. 

В заседанието са участвали 11 конституционни съдии. Решението е подписано с особени мнения на съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов и Невин Фети относно чл. 355, ал. 1 – 4 от Кодекса на труда и на съдия Орлин Колев относно чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

 

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