Павлина Панова: Конституционният съд е институция на несъгласието

Конституционният съд не трябва да е институция на конформизма, той е институция на несъгласието, облечено в юридическа обоснованост, което защитава дългосрочна стабилност на правовата държава пред краткосрочната целесъобразност. Това каза председателят на Конституционния съд Павлина Панова при откриването на Международната конференция по повод 35-ата годишнина от създаването на Конституционния съд на Република България.

Темата на форума е „Ролята на конституционните съдилища за гарантиране на правовата държава“. На събитието присъстват официални представители и делегации на конституционни юрисдикции от 31 държави от Европа, Азия и Африка. Те ще обсъдят актуални въпроси, свързани със състава и независимостта на конституционните съдилища, изпълнението на техните решения от другите държавни органи, както и практиката на конституционните юрисдикции в условия на криза.

Панова отбеляза, че конституционният ред, основан на принципа на правовата държава, често не се разрушава рязко, а отслабва стъпка по стъпка, когато малката неправда започва да се приема за допустима, когато тълкуваме твърде компромисно принципите, които сме призвани да защитаваме, когато считаме, че сега е оправдано неспазването на правилата, защото обстоятелствата налагат това.

Председателят на Конституционният съд посочи, че разликата между правовия ред и хаоса се крие в това, че в правовата държава споровете се решават в диалог и с аргументите на Конституцията и закона, а не чрез силови методи.