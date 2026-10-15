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Николай Найденов: Конституционният съд е компас, не пречка

Николай Найденов: Конституционният съд е компас, не пречка
Снимка: БТА

КС невинаги казва на властта това, което тя иска да чуе и затова той е толкова ценен, каза министърът

За нас решенията на Конституционния съд са компас, те не са пречка и искам да разсеея всички съмнения - ние ще следваме този компас и няма да се отклоняваме от неговата посока, в това усилие се учим от допуснатите грешки преди, не бихме желали да ги повтаряме. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов на Международната конференция в София по повод 35-ата годишнина от създаването на Конституционния съд на Република България. Темата на форума е „Ролята на конституционните съдилища за гарантиране на правовата държава“.

Министърът отбеляза, че Конституционният съд невинаги показва и казва на властта това, което тя иска да чуе, но точно затова той е толкова ценен

"През тези 35 години Конституционният съд неведнъж беше арбитър между властите в моменти на политическо напрежение и конституционни изпитания, решенията му бяха необходимия баланс и гарант за опазване на държавността", каза още министър Найденов. Той добави, че големият залог и предизвикателство пред работата на Конституционния съд продължава да бъде да отстоява принципа, че правото стои над политическата конюнктура.

По думите му конституционното правораздаване е своеобразна трансмисия между Конституцията и механизма за разделението на властите, то гарантира този механизъм. Найденов добави, че Конституционният съд има главна роля по съблюдаване баланса на властите, изключително важна в демократичното общество.

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